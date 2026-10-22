蔣萬安視察托嬰中心沒脫鞋遭酸 蘇一峰曝襪子細菌數驚人：鞋套較乾淨

台北市宣布「校校有公托」政策，台北市長蔣萬安日前出席第一所麗湖國小托嬰中心啟用典禮，在遊戲區和幼童互動，遭網友質疑不脫鞋，僅套鞋套。對此，胸腔科醫師蘇一峰透過臉書表示，正常來說，當然是穿上鞋套比較乾淨，醫院的手術室，醫師也是穿上鞋套。

蔣萬安日前視察托嬰中心，社群平台出現批評聲音，質疑他為何不脫鞋子。蘇一峰表示，蔣萬安配合規定穿上鞋套，一次性拋棄式的鞋套，基本上沒什麼細菌，「流汗悶了的一隻襪子，研究發現有高達800萬的細菌，是一件衣服的100倍以上」。

其他網友表示，「無塵室也是穿鞋套，不准穿襪子喔，因為襪子最髒」、「鞋套是園內提供的，大家都是這樣穿啊！有何問題」、「就是在搞認知作戰，真的很搞笑」、「故意沒事找事做」。