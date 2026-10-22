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紐西蘭南島 賞山湖絕景
紐西蘭南島，是一幅由山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。有行旅推出「秋映南島紐西蘭 山湖絕景十二日之旅」，於國際暗空保護區蒂卡波湖包下獨立區域，由專業中文導覽解說，在無干擾的寧靜夜空下享受私密星際之旅；前往法式風情小鎮阿卡羅瓦，獨家包下四十人雙體遊船出海，近距離追尋珍稀赫氏海豚姿態；並於皇后鎮瓦卡蒂普湖景飯店奢華連泊三晚，免去舟車勞頓，安排專屬包機飛越米佛峽灣，俯瞰冰河、高山湖泊與壯麗群峰。
有行旅「秋映南島紐西蘭 山湖絕景十二日之旅」十二天十夜旅程，二○二七年四月十三日至四月二十四日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3959、8643-3905，或瀏覽有行旅官網https://pse.is/9rxa6q。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
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