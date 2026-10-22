強颱逼近 明至後天清晨風雨最大

強颱「薔琵」今天將逐漸來到台灣東部外海，由於暴風半徑相當可觀，縱使不登陸，帶來的強風勁雨仍不容小覷。氣象署昨深夜十一時卅分發布海上颱風警報，不排除今下午至傍晚發布陸上颱風警報。風雨劇烈的時間落在明天至後天清晨，北部及東北部地區將有局部大雨或豪雨機率。

強颱「薔琵」來勢洶洶，近中心最大風速一度達到每秒六十公尺，與白海豚、巴威及辛樂克颱風並列今年四大「風王」。中央氣象署預報員張承傳表示，「薔琵」颱風巔峰期已過，正在逐漸減弱，不過仍預估將以中颱中上限等級接近台灣陸地。

張承傳表示，颱風預計今天抵達台灣東部外海，明後兩天北轉，從台灣東北方外海通過離去。但過去預報颱風路徑都出現往西略修，即更靠近台灣一些，顯示北轉時間點有延後趨勢。

但不論颱風近一些、遠一些，廣闊的暴風半徑都確定對台灣構成威脅。張承傳說，今天上半天持續受東北季風影響，下半天隨著颱風逼近，外圍環流將為北部、東半部地區帶來短暫陣雨，其中東北部山區及大台北山區有局部大雨機率。

張承傳提醒，明天整天將是風雨最顯著的時間點，北部、東北部、東部山區及台中山區有局部大雨或豪雨等級降雨，尤其是北部山區要留意局部豪雨甚至大豪雨。根據累積降雨預測顯示，桃園山區累積雨量恐將紫到發白。

張承傳指出，周六上半天，北部仍有局部大雨或豪雨機率，東半部及中部山區則以局部短暫陣雨為主，得等到下半天颱風遠離，整體雨勢才會較為趨緩。

受到颱風影響，立榮航空兩岸及國內航線有所異動；華信航空今天多個飛往金門、澎湖的航班也取消。華航表示，今天往返沖繩六架次取消、二架次提前起飛；台灣虎航也取消往返沖繩六架次。星宇往返沖繩航班四架次提前起飛、二架次取消。