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勞團：薪資揭露外 分潤也應透明

聯合報／ 記者葉冠妤林海／台北報導

勞動部研擬提高招募階段的薪資揭露門檻至五萬元，勞團認為，現在最大的問題是ＡＩ產業起飛，台灣經濟高速成長之下，勞工分享的經濟成果卻是歷史新低，建議應建立合理的分潤機制，讓薪資透明進一步前進到分潤透明。

桃園市產業總工會秘書陳彥凱表示，ＡＩ紅利底下，台灣經濟高速成長，但基層勞工卻面臨嚴重勞資分配失衡問題，政府除要求薪資揭露，也應推動企業獲利、董監事與ＣＥＯ收入透明化，並確立合理的分潤機制。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋指出，雖然求職階段薪資揭露，對初任人員尋職有一定幫助，但轉職的人也很普遍，對這群再就業的人來說，對薪資期望也比較高，以國際趨勢來看，美國各州、歐洲國家並未在求職階段訂薪資揭露的金額門檻，勞陣主張直接拿掉門檻。

勞動部現行指導原則規定，雇主揭示職缺薪資範圍應以五千元區間、定額或最低數額三種呈現方式。但楊書瑋認為，區間五千元過於寬鬆，建議將來指導原則保留區間揭露方式，但不要以固定金額處理，而是採用百分之五或十等一定比率，他也講到，問題最大的是以一定金額以上揭露，比如三萬一千元以上，等於薪資透明化作廢，建議拿掉。

台少盟秘書長張祐嘉則說，支持提高薪資揭露門檻，也支持把薪資區間的標準訂得更清楚，推動薪資透明化，是為了讓青年能判斷待遇、減少求職落差，並搭配穩定收入的保障。

在企業端的部分，晶華表示，這樣的改變可以減少求職者與公司提供待遇之間產生期望值上的誤差，畢竟四萬一千元到四萬九千元還是有所不同，而對業者來說，影響是相同的職位，例如餐廳副理，如果同業開的較低或較高，求職者在投履歷時都會先做出選擇，導致較低的一方也必須拉高薪資。

勞團 薪資 勞動部

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