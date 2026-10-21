早發性阿茲海默症不一定先健忘！研究揭確診前5年 恐已出現3大警訊

很多人以為阿茲海默症一開始一定是忘東忘西，也以為高血壓、高血脂是最主要的危險因子，但芬蘭一項研究發現，65歲前確診的阿茲海默症病人，確診前幾年常因頭暈、憂鬱、頭痛就醫，因高血壓與血脂異常求醫者並沒有比較多。

什麼是早發型阿茲海默症？一森診所記憶健腦中心院長、台北榮總神經內科特約醫師王培寧在臉書分享相關研究指出，早發型阿茲海默症（EOAD）為65歲以前發病的阿茲海默症。研究以確診年齡65以歲的對象為主，進行對照研究，病人來自2010至2021年芬蘭奧盧與庫奧皮奧兩家大學醫院的記憶門診，當地疑似早發型的病人都會轉到大學醫院。

為什麼早發型阿茲海默症容易被延誤？王培寧說明，由於失智研究多聚焦65歲後發病者，早發型約占阿茲海默症一成，證據相對少。過去研究顯示，早發型從出現症狀到確診平均約42個月，比晚發型約31個月更久。

該研究先採用156個診斷碼找出1萬2490筆可能個案，再逐一回顧病歷、依標準診斷準則確認，最後納入407位病人。王培寧表示，所有病人都做過MRI與完整的神經心理評估，其中62.2%有腦脊髓液的類澱粉與tau檢驗支持阿茲海默症病理。

對照組為4035位年齡與性別配對、沒有神經退化疾病的同地區民眾。兩組的女性占比皆為58.5%，平均確診年齡60.6歲，教育程度沒有差別。透過全國健康登錄串連兩組的就醫紀錄，把診斷歸成23類，分成確診前1至5 年、6至10年、11至15年三段比較，也比較每年就醫次數。

王培寧說明，確診前1至5年的差異最明顯，之後診斷為早發性阿茲海默症者，因頭暈而就診者為5.9%，高於非患者的2.1%；因憂鬱就診為5.7%對2.3%、頭痛4.9%對1.6%；譫妄的差距最懸殊，1.5%對0.1%；中風4.4%對2.0%、酒精相關疾患3.4%對1.4%、腦外傷2.9%對0.9%、甲狀腺疾病 2.5%對0.8%、癲癇2.2%對0.7%。

耳鳴與雙側感音神經性聽力下降（耳鼻喉疾病）是唯一延續較久的線索，確診前1至5年為5.2%對2.9%，6至10年前仍有差異，為4.7%對2.1%；11至15年前則各項皆沒有差異。

就醫次數在確診前一年才明顯增加，平均3.3次對1.9次；確診當年則是6.3 次對2.0次。高血壓與血脂異常兩組沒有差異，心臟疾病、糖尿病、睡眠呼吸中止、疼痛也沒有差異。

王培寧指出，中年人反覆就醫，也要想到可能是腦部疾病，若65歲以下者短時間內反覆因頭暈、頭痛、憂鬱或譫妄就醫，且合併工作、記性或個性改變時，應主動和醫師討論。

不過，這些症狀就醫的患者之後出現早發性阿茲海默症的比率，其實都不高。王培寧說明，大多數人頭暈、頭痛和失智症無關，不是看到單一症狀就擔心，研究者認為這些就醫紀錄集中在確診前1至5 年，可能是疾病早期表現，也可能是症狀不容易辨識造成診斷延誤，提醒醫師注意。

晚發型常與高血壓、高血脂連結，王培寧說明，這篇研究顯示早發性阿茲海默症可能有另一套共病模式，受血管危險因子的影響較小。早發性阿茲海默症不一定從記憶開始，確診前幾年在各科留下的就醫足跡，可能就是最早的警訊。