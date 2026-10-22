新聞分析／重大兒虐案 社安網屢破功

「社安網政策推手」行政院前政委林萬億，昨點出社安網重要指標家內嚴重兒虐致死案數據「鬆動」，案件數比社安網開辦前還高，他坦承應自省，並呼籲政府藉社安網二點○政策揪出漏洞。

前總統蔡英文在小燈泡案件後，端出「社安網」政策撫平社會情緒，林萬億作為「社福政委」，掌舵全國社福政策八年，在防堵兒少不幸死亡的初衷，卻未能達標，凸顯政策方向失靈，害無辜生命逝去，不該角色錯亂、輕描淡寫評論，政府應全面盤點政策方向。

重大兒虐事件頻傳，除導致無辜兒少離開人世，更暴露政府號稱可接住每位民眾的「社會安全網」破綻百出，剴剴遭虐死案讓收出養媒合制度缺失、居家保母缺乏監管等弊病浮上枱面，萱萱案則凸顯社政體系跨轄轉銜困境，及家內兒虐難被發現。

林萬億在蔡政府任內獲重用，交付建立社安網制度重任，將過去分散民間的社會福利資源，全數改由政府「一把抓」，卻在重大社會案件中屢見破功，政府責無旁貸。社安網成效不彰、兒虐頻傳，然林萬億早已卸任，行政院再無社福專業背景政委統籌相關政策，連綠營人士都憂心，府院高層再無具有社福背景智囊。

行政院端出「社安網二點○計畫」，以因應人口變遷為由，將獨老訪視、新手父母指導員等政策列為重點，兒虐、家暴等預防僅以「優化通報」帶過，政策內容換湯不換藥，恐難減少處於社會暗角中的無辜兒少承受家暴、虐待的風險。

賴總統高舉「健康台灣」大旗，高呼延長平均餘命，忽略社安網政策推行八年，卻未改善兒少受虐致死，陷入「重醫療、輕社福」困境，應盡快擬定具體政策、縫補破網，讓兒少擁有安心成長的空間。