上路8年 兒虐致死增加 社安網要抓漏

兒虐頻傳，社安網政策推手、行政院前政務委員林萬億昨說，社安網政策二○一八年上路，家內嚴重兒虐案件從二○一七年十三案一度降至四案，但近年政策成果「鬆動」，二○二二年案件數增加至十四案，「社安網二點○計畫需調整步調、找出漏洞。」

立法院厚生會昨舉辦「兒少權益推動委員會」成立大會，獲邀發表專題報告的林萬億笑稱「奉命自評」，他表示，小燈泡事件後，外界質疑加害者王景玉長期失業、患有精神疾病，曾涉吸毒、家暴，政府多部門照護，卻未能阻止憾事。

林萬億表示，當時蔡英文總統親自來電，要求他「將社安網補起來」，催生這項計畫，這些社會案件難以消失，但應被減少，家內兒童嚴重虐待致死案件數即為重要指標。

林萬億說，二○一七年我國家內嚴重虐待致死事件為十三案，期間一度下滑，二○二二年僅二案，但二○二四年回升至十四案。

林萬億說，社安網計畫推行初期，數據雖稍有下降，「但最近發現鬆動了」，就連殺子自殺案件也在二○二四年回彈至十二案，僅略低於二○一七年的十三案，十年間案件數最低時則只有四案，數據背後雖有結構性因素，但相關單位需自我反省，於社安網二點○計畫調整步調，找出漏洞。

社安網「一主責、多協力」工作模式即是漏洞之一，林萬億表示，這導致處理個案的不同領域社工不願承認自己為主責單位，剴剴案社工遭起訴後，更讓社工擔心「承擔主責，恐被關」，應透過法規認定、彼此協商等方式避免，否則兒少恐落至無人照看境地。

台大社工系名譽教授鄭麗珍指出，家內兒虐對象主要為六歲以下兒少，因長期待在家中，外界難得知受暴異狀，政府應讓托育資源平價化，鼓勵家長送托孩子，學校老師、教保員一旦發現孩子異常，便能及早介入輔導或通報，並在資源許可下，擴大兒少到宅親職指導計畫，及早發現異狀。