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防災士完訓後有無配套 專家：公務員應有更重要工作

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

內政部要求所屬機關員工都需接受防災士訓練，引發基層反彈。專家提醒，內政部主管民政、戶政等業務，萬一發生重大災變或戰事，應該還有比防災士更重要的工作要做。再者，現有防災士課程屬基礎概念的輔助訓練，完成訓練後，究竟有沒有具體編組？也是一大問題。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘質疑，欲達成這麼龐大的訓練目標，師資足夠嗎？其次，訓練後要用在什麼地方？有無相應的救災編組？會不會在災害時派出協助災民？如果沒有後續的配套，豈不浪費訓練的資源和人力。

其次，內政部要求公務員接受相關訓練，這類課程需不需要繳費？內政部有沒有提供員工費用補貼？

陳國銘表示，公務員當然可以接受相關課程，具備相關專長，但是內政部主管民政、戶政、殯葬等業務，萬一發生重大災變或戰事，內政部公務員應有比防災士更重要的工作。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲分析目前防災士十五小時基本課程內容，包括認識災防體系，以及ＣＰＲ、ＡＥＤ等急救技能；地震、風、水災個人居家防護；災防資訊、社區避難場所等，這些均為基礎性輔助訓練，僅限基本的概念認識。

蘇紫雲認為，內政部是防災士的主推機關，可以理解出發點，但公務員均有個別業務，每年度須配合各機關力行資安講習、環境教育等在職訓練，負荷沉重，如強制性地要求公務員上課，當然引發反彈。

他建議，除彈性受訓時間，應評估「獎勵方式」，例如結合「公務員終身學習」制度，以「選修」方式尊重個人志趣，若取得防災士證照可列為績效，或專長認證等，結合升遷獎勵制度，應可化解部分阻力。

公務員 工作 災害

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