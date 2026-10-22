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部長下令 內政部全員防災士訓練 基層反彈

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
內政部力推防災士訓練，在十五小時基本課程中，包括ＣＰＲ（心肺復甦術）、ＡＥＤ（自動體外心臟去顫器）等急救技能，專家認為，受訓後，應有相應的救災編組，不能只是單純受訓。圖為心肺復甦術操作。聯合報系資料照
內政部力推防災士訓練，在十五小時基本課程中，包括ＣＰＲ（心肺復甦術）、ＡＥＤ（自動體外心臟去顫器）等急救技能，專家認為，受訓後，應有相應的救災編組，不能只是單純受訓。圖為心肺復甦術操作。聯合報系資料照

為擴大全民防救災量能，內政部劉世芳要求內政部及所屬機關人員接受防災士訓練，卻引發基層反彈，公務員抱怨平時業務繁重，為何還要花時間參訓。劉世芳昨表示，自己尚未受訓，十二月會參加；內政部本部已有百分之廿六完訓，其餘分梯次進行，沒特別強制何時完成，對不同聲音，「要去疏導」。

內政部宣布擴大防災士培訓，劉世芳日前表示，今年全國防災士培訓以廿萬人為階段性目標，明年將朝四十萬人大關邁進，內政部以身作則，包含所屬機關在內，「每一位內政部員工都會接受防災士訓練」。

內政部公務員坦言，平時工作沉重，又被強迫花時間參與防災士訓練；另有基層公務員表示，尚未收到參訓要求。

國民黨立委王鴻薇昨在立院內政委員會質詢劉世芳，是否接受過防災士訓練？確實有一些聲音，認為業務已經很繁重，如果劉世芳願意身先士卒，包括內政部次長、主任秘書都完成防災士訓練，再要求其他同仁參加，會比較沒有問題。

劉世芳表示，內政部防災士訓練分成三個到四個梯次，並未訂出完成期限，目前辦過第一梯次防災士訓練，百分之廿六成員完成受訓，自己屬於百分之七十四那一類，將參加十二月那個梯次訓練。至於全國防災士訓練成果，包括軍、民及一般團體，累積十九萬一千人受訓。

被問及「有不同聲音時如何處理？」，劉世芳說，「要去疏導」，考量公務人員業務繁忙，可比照村里長培訓方式，將十五小時課程調整為四個半天等方式，內容涵蓋災害圖上訓練實作及ＣＰＲ、ＡＥＤ等基礎急救訓練，讓同仁彈性安排參訓時間，兼顧公務運作與防災訓練；如因不可抗力因素無法參訓，無須勉強。

劉世芳要求內政部及所屬機關每位員工都需接受防災士訓練，並定下明年全國防災士突破四十萬人目標；審計部今年七月在決算報告指出，政府辦理包含防災士在內的民力動員準備，尚待各部會檢討編管民力運用需求，目前連編管民力運用優先順序、徵用民力之法制規範均尚待研定。

內政部 訓練 劉世芳

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