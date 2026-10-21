年用量2.5萬顆引產藥缺藥 食藥署公開徵求、最快明年2月恢復供應

衛福部食藥署20日公告，藥物成分「Dinoprostone」陰道劑型短缺，對外徵求供應業者。食藥署藥品組簡任技正黃玫甄指出，該藥品品名為「普洛舒定－益二型陰道錠（衛署藥輸字第018215號）」藥品適應症為「對經產婦或順產婦之引產有效」，屬「藥事法」第27-2條公告之必要藥品，預計明年2月下旬才能恢復正常供應，國內另有1張同成分不同劑型藥品許可證，藥品持續供應中。

據健保署114年統計顯示，「普洛舒定－益二型陰道錠」年申報量約為2.5萬顆，每月健保平均使用量約2千顆。據藥品仿單，本藥須由醫師處方使用，用法為塞入一錠3毫克藥錠至病患陰道後穹窿，使用後6至8小時如仍無法進行生產，可使用第2顆，在24小時之內，最高總投予劑量為6毫克，不建議連續使用超過2天。

黃玫甄指出，藥品因製造廠生產問題影響供應，預計116年2月下旬恢復正常。國內尚有1張同成分不同劑型之藥品許可證供應，考量案內藥品具臨床使用必要性，為維護病人權益，食藥署先行啟動公開徵求案內藥品之專案製造或輸入，並將相關資訊公布於西藥醫療器材供應資訊平台。

據食藥署資料顯示，普洛舒定－益二型陰道錠曾於2023年多次被通報短缺，最近一次缺藥為2023年1月，已於2024年1月恢復供應，當時短缺原因亦為「供應問題」。食藥署建議建議經醫師評估後，以同成分之藥品替代，建議藥品品項為「寶貝生陰道釋放系統 PROPESS 10mg Vaginal Delivery System（衛部藥輸字第026266號）」。