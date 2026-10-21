駝背、腰痠背痛別輕忽！女性每3人就有1人骨鬆 一旦骨折恐一折再折

女性更年期後，因荷爾蒙變化，骨質流失速度加快，而駝背加劇、腰痠背痛等都可能是骨質疏鬆警訊。衛福部健保署長陳亮妤說，依骨質疏鬆學會資料顯示，女性每3個人就有1人是骨質疏鬆、男性為每5個人就有1人，且因骨鬆發生骨折後，再次骨折率高達50%，骨折後可能需要坐輪椅、拿拐杖、臥床，失能及死亡的風險明顯增加。

陳亮妤說，骨鬆初期沒有明顯症狀，停經後婦女、曾有骨折病史或長期使用類固醇等高風險族群，應及早就醫評估治療。健保署持續精進骨密度檢查及擴大骨鬆藥物給付，協助更年期婦女及高風險族群及早發現與治療，避免骨折風險，預防再次骨折，不會「一折再折」。

在確認診斷方面，健保署提供第一重保障為「雙能量X光骨質密度檢查（DXA）」。針對50歲以上、停經後婦女、非創傷性骨折、內分泌失調，以及接受乳癌或攝護腺癌特定治療等高風險族群，提供健保給付讓病人接受檢查，時間為間隔2年以上，終生最多3次，讓民眾能精準掌握骨骼健康狀況，在風險初期即能及時採取預防措施，守護骨骼健康。

第二重保障是健保擴大骨鬆治療藥物給付，為貼近臨床需求並接軌國際治療指引，健保署去年3月起提供初級預防，擴大給付對象，包含骨鬆合併糖尿病、類風濕性關節炎或長期服用類固醇者，以及次級預防於曾發生髖骨、脊椎、手腕或手臂骨折的病人。

115年8月，健保再放寬含romosozumab成分藥品，提供高骨折風險停經後骨質疏鬆婦女第一線及第二線治療。透過健保照護，讓更多病人及早治療，有效降低骨折風險，維持健康行動力。

陳亮妤提醒，骨鬆是高齡社會極易被忽視的問題，一旦骨折發生影響生活品質甚鉅，健保署提醒，骨骼健康應從年輕時期開始留意，除了定期骨密度檢測外，平時應增加鈣質攝取、規律負重運動及適度曬太陽。

台北榮總臉書也供骨鬆衛教資訊，骨骼健康不只與年齡有關，日常飲食與生活習慣也扮演重要角色，民眾需重視骨骼健康，更要從年輕時開始儲存「骨本」，延緩骨質疏鬆症的發生。

而力抗骨鬆殺手 掌握保骨3要訣，首先攝取足夠的鈣質與維生素D，如多鈣質來源包括牛奶、優格、起司等乳製品，以及傳統豆腐、黑豆、深綠色蔬菜、小魚等；維生素D可由鮭魚、蛋黃等食物獲取。建議每日1.5至2杯乳品，1杯為240cc的牛奶，及每日至少攝取1份高鈣豆製品。

其次，規律運動訓練，每周至少運動150分鐘，從事負重運動可增加骨密度和強健肌肉，如健走、爬樓梯、深蹲、舉啞鈴等。第三、培養良好生活習慣：平時也應少喝酒、抽菸，避免久坐生活方式，建議每周2至3次、每次10至20分鐘的適當日曬，以補充維生素D，促進鈣的吸收。