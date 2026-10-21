社安網計畫近10年⋯嚴重兒虐致死個案不減反增 政策推手林萬億籲反省

近年兒虐事件頻傳，強化社安網計畫屢被詬病破綻排出，社安網政策推手、行政院前政務委員林萬億指出，前總統蔡英文在小燈泡案後，親自致電他賦予建立社安網重任，並以家內兒童嚴重虐待致死案件數為指標，社安網政策2018年上路至今已逾10年，家內嚴重兒虐案件從2017年13案一度降至4案，但近年已出現鬆動，2022年案件數增加至14案，「社安網2.0計畫需調整步調、找出漏洞。」

立法院厚生會今天舉辦「兒少權益推動委員會」成立大會，邀「社安網推手」林萬億發表專題報告。他笑稱是「奉命自評」，並提到小燈泡事件後，外界質疑加害者王景玉長期失業、患有精神疾病，曾涉吸毒還有家暴問題，政府多部門同時服務，卻未能阻止憾事，蔡英文親自致電他，要求「將社安網補起來」，催生這項計畫，「這些社會案件難以消失，但應被減少。」

不過，衛福部保護司統計，社安網計畫上路前，2017年我國家內嚴重虐待致死事件為13案，雖一度下滑至2022年僅2案，但在2024年數據卻回彈至14案。

衛福部保護司司長郭彩榕指出，家內嚴重兒虐致死案件數增加集中於2024年，其餘年分及整體趨勢均呈現持平，無明顯上升趨勢，研判與特殊案件發生有關，且因這類案件均只有個位數，只要個案稍有上升時，整體數據波動較大。

林萬億說，嚴重兒虐致死案件數是當時蔡英文交代他的指標，社安網計畫推行初期，數據雖稍有下降，「但最近發現鬆動了」，且就連殺子自殺案件，也在2024年回彈至12案，僅略低於2017年的13案，10年間案件數最低時則只有4案。

林萬億指出，前述指標反彈，其背後固然有結構性因素需因應，但「也要自我反省，於社安網2.0計畫調整步調，找出漏洞。」例如，社安網「一主責、多協力」工作模式，導致處理個案的不同領域社工，彼此不願承認為主責單位，在剴剴案社工遭起訴後，更讓社工擔心「承擔主責恐被關」，此現象應透過法規認定、彼此協商等方式避免，否則兒少恐落人無人照看境地。

厚生會兒少權益推動委員會主委、台大社工系名譽教授鄭麗珍指出，家內兒虐事件主要發生於6歲以下兒少，因長期待在家中，即使暴力發生，外界也難得知，為此，政府應透過托嬰、托幼資源平價化，鼓勵家長送托孩子，讓其有機會接觸外部系統，學校老師、教保員發現孩子異常，便能及早介入輔導或通報，此外，亦建議在資源許可下，擴大兒少到宅親職指導計畫，有助及早發現異常。