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明星養老院 12月登北藝
舞台劇「明星養老院」將於十二月廿五日至廿七日在台北表演藝術中心演出，藝人洪都拉斯將與楊烈、郎祖筠、黃嘉千、方文琳、羅美玲、陳漢典、黃浩詠及網紅泰國娘娘，以演唱會等級的歌舞與趣味橫生的劇情，演出明星光環背後的熟齡心事。這輪演出將是「明星養老院」的最終封箱場，「看一場少一場」。
「明星養老院」描述一群資深大明星共居的生活，其中包括院長方文琳，還有追星追了一輩子的羅美玲，而黃嘉千與郎祖筠飾演年少時因誤會吵翻的女團搭檔，到了晚年終於和好；楊烈與郎祖筠曾有段戀情，分手後老死不相往來，也在養老院重逢。劇情主角雖是偶像明星，實際也是普羅大眾面對熟齡、對於人生的體會。
洪都拉斯在舞台劇中與黃浩詠飾演喜劇搭檔，看似經常吵嘴，其實很在意彼此，洪都拉斯在劇中劇的橋段演出綜藝摔、綜藝跑，也是像自己的演藝生涯致敬。網紅泰國娘娘帶著資深藝人們迎上網紅時代挑戰，從世代碰撞中，重新找回自己的位置與價值。
舞台劇「明星養老院」由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助。售票請洽udn售票網。
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