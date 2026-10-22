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天后很忙！台史博、故宮推媽祖特展

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
台史博媽祖特展展出二○二四年巴黎文化奧運時，妮妃雅所穿著的媽祖套裝。記者陳宛茜／攝影
台史博媽祖特展展出二○二四年巴黎文化奧運時，妮妃雅所穿著的媽祖套裝。記者陳宛茜／攝影

<a href='/search/tagging/2/台史博' rel='台史博' data-rel='/2/127015' class='tag'><strong>台史博</strong></a>「萬相天后：台灣<a href='/search/tagging/2/媽祖' rel='媽祖' data-rel='/2/105691' class='tag'><strong>媽祖</strong></a>信仰文化特展」展覽獲得台灣各地宮廟支持，讓各地重要信仰文物齊聚一堂。圖為北港朝天宮「二代祖媽轎」。圖／台史博提供
台史博「萬相天后：台灣媽祖信仰文化特展」展覽獲得台灣各地宮廟支持，讓各地重要信仰文物齊聚一堂。圖為北港朝天宮「二代祖媽轎」。圖／台史博提供

在台灣，媽祖不只是信仰，更與人們的日常生活息息相關。國立台灣歷史博物館(台史博)「萬相天后：台灣媽祖信仰文化特展」上周開展，故宮也將在明年推出「天后很忙：文獻中的媽祖足跡」特展。兩檔展覽除了呈現與媽祖有關的歷史文獻，更展出媽祖信仰融入台灣人日常的文物。

媽祖聖蹟圖 從荷蘭來台

台史博「萬相天后」展覽集結荷蘭國家博物館等海內外機構珍藏，以及全台十多家媽祖宮廟重要文物。重點展品包括首次從荷蘭來台展出的七幅清代「媽祖聖蹟圖」、北港朝天宮「二代祖媽轎」與儀仗，以及祀典大天后宮「鎮殿媽銀質七寶神笏」等。其中一組由台南開基天后祖廟提供的「萬曆媽袖珍ＬＶ精品組」，包括項鍊、耳環、絲巾和小包，都有ＬＶ的標誌，令人嘖嘖稱奇。

萬曆媽副駕 託夢想要ＬＶ

原來台南開基天后祖廟萬曆媽副駕曾託夢信徒表示想要ＬＶ，廟方擲筊請示媽祖後，決定為天后添購ＬＶ行頭，但多數時間都鎖在保險箱，媽祖出巡時再穿戴。萬曆媽副駕從此贏得了「時尚女神」、「ＬＶ媽祖」的封號。

展中還有二○二四年巴黎文化奧運期間，「魯保羅變裝皇后秀」首位台籍冠軍妮妃雅在台灣館舞台上穿著的媽祖套裝。

故宮明年也將推出「天后很忙：文獻中的媽祖足跡」特展，透過故宮所藏的清宮檔案文獻與古籍中有關於媽祖事蹟的記載，搭配台博館、國立台灣圖書館等單位相關文物，回顧近千年來媽祖信仰的發展，及其與當代大眾社會生活的關聯。

故宮 台史博 媽祖

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