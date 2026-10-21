暫別基隆港…強颱逼近考量安全 15公尺水上裝置「黃阿瑪」今啟駕回宮

9月24日起在基隆港展出的「黃阿瑪」，今天「起駕回宮」。基隆市長參選人童子瑋說，因為颱風逼近，考量安全，決定暫讓黃阿瑪回宮休息，等天氣回穩後，再回內港水域，跟大家相見歡。

中央氣象署預報資料指出，強烈颱風薔琵今晚8時的中心位置，在北緯19.3度，東經127.9度，以每小時19公里速度，向西北進行。七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑140公里，向西北行進並逼近台灣北部海域。

童子瑋表示，因颱風接近，以及可能的外圍環流，基於安全考量，與相關單位討論內港的風浪問題後，決定服侍黃阿瑪回宮休息，等風雨確認回穩後，再請黃阿瑪出宮。

黃阿瑪是依知名IP「黃阿瑪的後宮生活」，製作的15公尺高水上裝置，9月24日晚間開燈展出，成為基隆最新打卡景點。