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酪農不敷成本…乳牛撲殺補償金標準沿用17年 農業部評估調升

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
國內乳牛撲殺補償標準17年未調整，國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（圖）接獲酪農反映於質詢時提出，農業部長陳駿季允諾重新評定。圖／張嘉郡辦公室提供
國內乳牛撲殺補償標準17年未調整，國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（圖）接獲酪農反映於質詢時提出，農業部長陳駿季允諾重新評定。圖／張嘉郡辦公室提供

雲林縣是全國第四大酪農產區，二○二五年國產乳牛撲殺頭數高居全國第二，國民黨立委張嘉郡接獲酪農反映，撲殺補償標準十七年未調整，難填補實際損失，昨在立院質詢時指出，農民實領補償金與市價有明顯落差，農業部陳駿季允諾將重新評定。

張嘉郡在經濟委員會質詢時表示，國內乳牛若感染牛結核病必須撲殺，政府認定價格上限，卻自二○○九年訂定後始終維持八萬五千元，依補償六成計算，農民最高只能領到五萬一千元。

現今一頭懷孕母牛市價逾十五萬元，從飼養到具備產乳能力，至少需要近兩年，還要投入飼料、人工及照護成本，難以填補酪農實際損失。

她指出，雲林是全國第四大酪農產區，二○二五年全國因牛結核病撲殺一六三五頭乳牛，雲林占五二四頭，數量高居全國第二，補償價格過低，對酪農而言，不僅損失牛隻價值，還可能影響牧場生產及後續營運，也可能影響國產鮮乳供應穩定。

張嘉郡表示，相較於豬隻口蹄疫或禽流感等疫情撲殺補償，乳牛補償標準也應考量實際市場行情。近年飼料、人工及各項飼養成本持續上升，政府認定價格卻多年未調，形同讓農民承擔更大的防疫成本。

陳駿季答詢時承諾，將請動植物防疫檢疫署及畜牧司，重新檢視現行評價基準與市場價格的落差，啟動重新評定作業，盼讓酪農獲得更合理、實質的補償。

農業部 補償金 張嘉郡 酪農 陳駿季 雲林

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