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醫療體系推動綠色轉型 衛福部與環境部攜手成立「醫療永續共創聯盟」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
醫療永續共創聯盟啟動儀式，左為環境部長彭啓明、右為衛福部長石崇良。圖／環境部提供
醫療永續共創聯盟啟動儀式，左為環境部長彭啓明、右為衛福部長石崇良。圖／環境部提供

為因應氣候變遷與極端氣候對公共衛生及醫療體系的雙重挑戰，衛生福利部與環境部今共同舉辦「醫療永續共創聯盟誓師大會暨媒體發表會」，由衛福部長石崇良與環境部長彭啓明共同號召下，全國醫療機構、各縣市衛生局及醫院相關公協會代表響應加入聯盟，宣示台灣醫療體系推動綠色轉型與永續發展的共同決心。

彭啓明表示，全球醫療部門溫室氣體排放量約占全球4.4%，醫療體系也應成為淨零轉型的推動力。針對40°C高溫調適，環境部已完成今年度的極端高溫兵棋推演，兩部會也已推動2次「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣推動委員會」2委員會聯席會議，以及4次雙次長專家諮詢會議，雙方聚焦空汙與健康科學研究、環境健康風險溝通、極端溫度與健康調適、綠色醫療與減碳轉型等4大具體合作方向。

環境部表示，近年攜手醫療體系推動綠色轉型已展現3大具體成果，包括完成碳盤查與低碳營運，環境部於2025年將醫學中心納入擴大盤查對象，全國已有26家醫學中心完成溫室氣體盤查資料登錄，同時也完成33家醫療院所的深度節能輔導，並補助6家醫療院所空調冷卻設備汰換，今年擴大將高溫熱風險公共場域與長照社福機構納入冷卻示範計畫，落實節能降溫與低碳運行。

其次為協助醫療院所進行環境治理，在資源循環及源頭減量方面，生物醫療廢棄物的再利用率持續提升至28%，有23間醫學中心投入生物醫療廢棄物滅菌再利用，19間醫學中心與6間再利用機構組成資源循環供應鏈；另協助4間醫療機構取得室內空品自主管理標章、辦理綠色醫療人才培訓以及水資源、綠色化學與韌性之輔導訪視，120間醫療院所綠色採購達14.7億元。

再者，跨域結盟與人才培育部分，環境部今年7月及8月，分別與高雄醫學大學、台北醫學大學簽署合作備忘錄（MOU），針對環境教育、環境議題與綠色醫療人才培育、溫室氣體盤查及減量、醫療廢棄物減量與資源循環、空汙及氣候調適與健康研究等領域展開深度合作，結合科學實證，讓預防走在治療前面。

衛福部 環境部

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