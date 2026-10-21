颱風薔琵來襲 外交部：23日可領護照提前至22日下午發放

颱風薔琵來襲，外交部今天表示，22日上午10時30分起提前發放22日下午可領的護照，22日下午1時30分起發放23日全日可領護照，當日並延長領照服務至晚間6時。

外交部晚間發布領務消息指出，為因應颱風薔琵來襲，領事事務局及中部、南部、東部、雲嘉南辦事處將於22日提前發放護照，當日並延長領照服務至晚間6時。請颱風影響期間有出國規畫的民眾，務必注意提前領照。

外交部說明，申辦一般件於22日上午10時30分起，開始發放22日下午可領的護照，22日下午1時30分起發放23日全日可領護照。申辦速件且有緊急出國需求者，於22日下午3時前完成遞件繳費並有佐證文件者，可於同日下午5時30分領取。

外交部表示，如於停止上班期間有急難救助需求，急須臨時辦理護照的民眾，請洽其餘未停止上班的領務局或外交部4個辦事處協助，或致電台灣桃園國際機場辦事處之緊急聯絡中心（電話0800-085095）。