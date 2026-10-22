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健康主題館／醫療永續共創聯盟 啟動綠色、數位轉型

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
衛福部長石崇良(右三)、環境部長彭啓明(左三)等昨天出席「醫療永續共創聯盟誓師大會」，並進行聯盟啟動儀式。記者胡經周／攝影
衛福部長石崇良(右三)、環境部長彭啓明(左三)等昨天出席「醫療永續共創聯盟誓師大會」，並進行聯盟啟動儀式。記者胡經周／攝影

受到氣候變遷、超高齡社會等雙重挑戰，衛福部與環境部昨攜手204家醫療衛生機構、2家媒體，共同成立「醫療永續共創聯盟」，啟動綠色與數位轉型，攜手合作，希望看病救人的醫療院所，也能為地球減碳，齊心邁向2050淨零排放目標。

「在追求永續路上，醫療體系是不可以缺席。」衛福部長石崇良說，總統府成立健康台灣推動委員會、全社會防衛韌性委員會、國家氣候變遷對策委員會等三大委員會，衛福部均扮演著重要角色，在國家氣候變遷對策委員會裡，醫療體系明確鎖定「數位」與「綠色」的雙軸轉型。此外，為因應氣候變遷、高齡社會的健康照護需求，醫療體系需提升應變極端氣候挑戰的韌性，確保服務穩定運作。

為2050淨零目標努力

石崇良指出，衛福部醫事司2024年起，陸續輔導近百家醫療機構，完成碳盤查，50家醫療院所積極推動節能管理，另補助32家醫院培育綠色醫療人才；現在建立跨部會、跨領域的對話平台，等於升級成立大聯盟，各家醫院互相「借鏡學習」，不再單打獨鬥，摸索著如何減碳，一起朝向2050淨零目標而努力。

醫院常給人「醫療廢棄物多、碳足跡長」等「原罪」負面印象，環境部長彭啓明表示，醫療廢棄物處理費用昂貴且耗能，為此，環境部將導入循環經濟思維，協助醫院做好資源回收再利用，減碳的同時，也幫院方省下荷包。例如，醫院空調電力費用相當高，有如「吃電怪獸」，環境部積極推動「冷卻行動」，陸續補助6家醫院汰換冰水主機，有效節能。

彭啓明表示，改善環境品質有助於降低疾病發生風險，未來盼與衛福部之間能有更密切合作，從源頭改善環境，減輕醫療體系負擔，並釐清空氣汙染等環境因素與癌症等疾病之間的關聯。

分享減碳經驗與實證

醫事司長劉越萍表示，醫療場域須以病人安全為優先，像口罩等醫療用品能否重複使用、醫療氣體及廢棄物處理等，基於安全考量，減碳速度較其他產業還慢一些，但仍須持續推動。未來著手將節能減碳成果轉化為客觀的溫室氣體減量數據，透過「醫療永續共創聯盟」整合醫療、能源等跨領域專業，分享減碳經驗與實證，未來將依循國家淨零目標，加速醫療體系減碳。

聯合報受衛福部邀請，正式成為「醫療永續共創聯盟」一員，全國媒體僅聯合報、遠見獲邀加入成員。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩表示，這次獲得衛福部邀請，聯合報以媒體成員加入聯盟，顯見醫療永續與民眾、社會端的溝通極其關鍵，且深具挑戰，將以民眾有感作為觀點，提供相關訊息，期待民眾從進入醫院場域、就醫流程、醫病溝通，甚至回到社區，均能感受永續對生活上的改變，一起為促進台灣健康福祉而努力。10月31日到11月1日將在華山舉辦「健康行動永續未來」市集活動，歡迎參加。

永續 綠色 石崇良

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