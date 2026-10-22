健康臺北 交通安心／上學路到就醫路 全齡設計讓市民每天安心行

上學時段，孩子背書包走向校門，家長騎車或開車接送，行人與車流同時擠進路口。醫院周邊也有相似考驗：長者推著助行器，家屬推著輪椅，遇上狹窄或中斷的人行道，只能繞行或與車輛爭道。

臺北市政府自2023年推動「臺北交通安心行」，導入全齡通用設計的概念，並先從最容易遇到困難的人著手，優先將學校、醫院及公園周邊列為優先改善場域。出發點是照顧風險承受能力較低的學童、高齡者與輪椅使用者，道路一旦變得平整、連續，推嬰兒車的家長、通勤族，以及牽著寵物散步的居民都能受益。

校門口連接生活圈 長者就醫路不中斷

市府關注孩子從住宅區、公車站及家長接送區走進校園的通學路徑，設置行人庇護島、退縮及彩色行穿線、行人專用時相，透過道路環境設計讓車輛進入學校周邊時自然減速，也降低孩子與轉彎車輛同時進入路口的風險。通學區逐步走向全市，已完成民權、光復、龍安及日新—蓬萊等4處示範通學區建置；另截至2025年底，「臺北交通安心行」學校專案已有237所學校周邊完成步行動線優化。

臺北榮總周邊則從長者與輪椅使用者的需要著手，拓寬人行道、街角外推、畫設標線型人行道，並讓機車退出人行道。改善不只停在醫院門口，也串聯周邊社區與大眾運輸。

事故死傷人數降近5成 還給市民安心行的權利

市府並由交通局統籌，整合警察、工務、教育及環保等單位，運用事故資料、道路盤點、民意調查及地理資訊系統找出風險地點，再依學校、醫院、公園與社區的需求提出改善方案。根據臺北市交通局2025年底公布的3年成果，行人死傷人數也由2022年12月的280人，降至2025年10月的144人，減少的136人不只是單純的數字而已，更代表可能有136個家庭免於承受一次親人死傷帶來的衝擊。安心行不只是不發生事故，更是在城市裡安心出門，悠遊步行的基本權利。