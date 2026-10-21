晚餐提早吃有助控血糖、降血壓！研究揭5周變化 胰島素阻抗降36%

晚餐吃太晚，不只可能影響睡眠，也會牽動身體代謝！家醫科醫師許書華分享一項刊登於國際期刊《Cell Metabolism》的研究，對象找來8名糖尿病前期、體重過重的中年男性做實驗，發現若將三餐集中在白天較短的時間內吃完，5周後胰島素阻抗改善約36%，這項研究也引發關注。

許書華在臉書粉專「許書華醫師 陪妳寫日記」發文指出，研究共找來8名糖尿病前期、體重過重的中年男性，分別嘗試兩種進食方式，各持續5周。其中一組採取限時進食，將三餐集中在6小時內吃完，早餐安排在早上6時30分至8時30分之間，並在下午3時前吃完晚餐；另一組則照一般吃法，將三餐分散在12小時內。

研究期間，兩組受試者攝取的食物與總熱量相同，以確保體重不變，主要差異在於進食時間。結果發現，提早吃完三餐的受試者，血液中的平均胰島素濃度下降，胰島素阻抗降了約36%，胰臟的反應也變得更靈敏。

除了代謝變化，血壓也出現明顯差異。研究發現，採取提早進食方式的受試者，早晨收縮壓平均下降11毫米汞柱，舒張壓則下降10毫米汞柱。研究人員推測，胰島素降下來，身體不再被逼著「留鹽（鈉）」，而且腎臟白天排鹽的效率最好，三餐集中在白天，等於順著身體的節奏，把多餘的鹽排出去。

不少人擔心，下午3時前吃完晚餐，晚上恐怕會餓得受不了。不過，研究觀察到，受試者的飢餓感並未增加，傍晚進食慾望下降，飽足感反而有所提升。許書華解釋，身體就像一座工廠，白天班人手齊全，處理食物又快又有效率，晚上工廠準備下班，此時硬塞一堆食物進來，就像夜班人手不足還拚命進貨，血糖、脂肪、血管都跟著遭殃。

若想嘗試提早吃完三餐，許書華建議循序漸進，先將每日進食時間縮短至10小時內，例如早上8時至晚上6時，維持1至2周，再視個人狀況調整至8小時內。若進食時間縮短後吃不下時，可以用蛋白飲、堅果奶這類好入口的食物來補足營養。

許書華也提醒，正在服用降血糖藥物或施打胰島素的民眾，若想調整進食時間或嘗試間歇性斷食，務必先與醫師討論，避免增加低血糖風險。