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兒少網路安全受關注 衛福部：擬加強規範

中央社／ 台北21日電

立法院厚生會兒少權益推動委員會今天探討兒少網路安全等議題，衛福部社家署表示，兒少權法修法草案已加強個資蒐集等兒少網路安全機制相關規範，將持續蒐集各界意見。

立法院厚生會今天舉辦第2屆「兒少權益推動委員會」成立大會暨專家會議，由民進黨立委林月琴擔任召集人，邀集專家學者及衛生福利部、教育部、交通部、數位發展部代表，共同檢視兒少能源貧窮、交通安全與網路安全等議題。

其中網路安全部分，林月琴說，網路平台風險快速變化，政府應持續檢討平台的年齡分級、內容推薦、陌生人接觸及申訴機制，避免制度落後於科技發展。並應要求平台落實兒少個資最小化、預設隱私及合理的資料使用限制，降低兒少在不理解風險的情況下留下大量數位足跡，避免增加霸凌、誘騙及詐騙等風險。

林月琴指出，兒少遭遇網路霸凌、網路詐騙或誘騙時，常需要同時面對平台、警察、學校及社政等不同單位，呼籲建立單一、容易理解的兒少網路安全求助機制，整合通報、下架、保全證據、被害人保護及心理支持，減少反覆求助。

更生少年關懷協會秘書長江元凱表示，智慧型手機與社群媒體不僅是兒少情緒問題的催化劑，更經研究證實是重塑青少年偏差行為與觸法模式的關鍵，會透過同儕認同、演算法流量獎勵機制等心理機制、演算法傳播，與匿名去抑制特性，降低觸法門檻、催生出新型態的違法行為。

兒少常見數位犯罪部分，江元凱指出，兒少經常遇到與性剝削與數位性暴力相關犯罪、因網路成為詐欺車手或人頭帳戶、接觸毒品或違禁品等，並且可能將鬥毆、校園霸凌影片當成在網路上炫耀的素材，或涉入網路霸凌、妨害名譽等犯罪。

衛生福利部社會及家庭署長周道君表示，衛福部日前預告修正「兒童及少年福利與權益保障法」，其中已納入兒少網路安全機制、個人資料蒐集與隱私，及網路行銷等，希望持續蒐集各界意見，未來在法規中加強規範。

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