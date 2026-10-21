孕婦常用引產藥短缺 食藥署公開徵求

平均每個月用掉2千顆的引產藥物「Dinoprostone陰道劑型」名列必要藥品清單，因製造廠生產問題而短缺，預計116年2月下旬才能正常供應，為避免用藥斷鏈，食藥署公開徵求專案製造或輸入。

衛生福利部食品藥物管理署20日在西藥醫療器材供應資訊平台公告，因「Dinoprostone 陰道劑型」短缺，徵求有意願供應的廠商。依據114年健保署資料開放平台資訊的年申報量約為2.5萬顆，每月健保平均使用量約2千顆。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄今天告訴媒體，這款藥品主成分Dinoprostone，中文品名為「普洛舒定－益二型陰道錠（衛署藥輸字第018215號）」，適應症是「對經產婦或順產婦之引產有效」，名列藥事法第27-2條公告的必要藥品。

黃玫甄說，因製造廠生產問題影響供應，預計民國116年2月下旬恢復正常供應。

儘管國內還有1張同成分、不同劑型的藥品許可證供應，黃玫甄表示，考量案內藥品具臨床使用必要性，為維護病人權益，食藥署先行啟動公開徵求案內藥品的專案製造或輸入。