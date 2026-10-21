薔琵颱風逼近 武陵、福壽山農場10月22日中午起實施預警性休園

中央氣象署持續發布颱風動態，受「薔琵颱風」外圍環流影響，考量高山地區恐面臨強風、豪雨及聯外道路落石坍方等潛在風險，為確保遊客行車與人身安全，武陵農場和福壽山農場今晚都宣布，自明天中午12時起實施預警性休園措施。

武陵農場表示，休園期間將同步暫停全區營運服務，包括園區入場參觀、住宿、餐飲、露營區設施及各門市賣店銷售等。何時恢復營運，場方指出將密切觀察颱風動態與雨勢，待風雨過後完成全區巡檢與聯外道路安全確認，再行對外公布重新開園時間。

已預訂休園期間入住的旅客，農場已全面啟動應變配套措施。旅客可依行程需求選擇辦理全額退還訂金，或申請訂金保留、另行安排延期入住（依實際房況調整）。相關住宿與行程調整疑問，皆可主動致電農場服務人員尋求協助。

武陵農場呼籲，颱風侵襲期間高山氣候多變，山區土石鬆動易致坍方落石，提醒民眾切勿冒險上山，並應隨時關注最新氣象與交通路況資訊，妥善做好防颱措施以策安全。「美麗的武陵農場依舊在，期待風雨過後再與遊客相見」，場方感謝各界旅客的體諒與配合，最新營運狀況將即時更新於官方管道。