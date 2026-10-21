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颱風薔琵來襲 武陵、福壽山農場22日中午起預警休園

中央社／ 台北21日電

颱風薔琵來襲，退輔會今天表示，所屬武陵、福壽山兩農場所在地將出現大雨或豪雨情形，並可能影響道路通行安全，為確保遊客及員工安全，明天中午12時起實施預警性休園、暫停對外開放，請民眾留意最新天氣資訊、農場官方網站及相關公告。

國軍退除役官兵輔導委員會晚間發布新聞稿表示，中央氣象署預報颱風薔琵未來將持續增強，暴風半徑將持續擴大，逐漸朝西北西方向移動，預計自明天起影響台灣、23日最靠近台灣，受颱風外圍環流影響，造成明顯風雨，北台灣及山區將有豪雨以上降雨發生機率。

退輔會指出，所屬武陵、福壽山兩農場所在地將出現大雨或豪雨情形，並可能影響道路通行安全，為確保遊客及員工安全，農場已完成防颱整備作業，並將自明天中午12時起實施預警性休園、暫停對外開放，請民眾出發前留意最新天氣資訊、農場官方網站及相關公告。

退輔會表示，為維護旅客權益，農場已主動聯繫訂房旅客，建議暫緩上山行程；已預約住宿或活動者，農場將協助辦理取消訂房、延期入住等事宜，旅客亦可主動洽詢農場確認相關安排。

退輔會指出，已指示所屬農場全力配合地方政府防災、救災及應變工作，視實際需要提供避難收容空間及基本物資，並協助周邊社區及鄰近地區防災應變，共同維護旅客、員工及居民安全。

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