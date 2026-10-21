強颱薔琵來襲 立榮、華信國內及兩岸航班異動1次看
強颱薔琵路徑持續西修，北轉時間放慢，對台灣影響將更明顯，中央氣象署預計今天深夜至凌晨發布海警，並提前於明天中午過後發布陸警。立榮航空表示，受到颱風影響，明天兩岸及國內航線有所異動；華信航空明天多個飛往金門、澎湖的航班也取消。
立榮航空指出，受薔琵颱風影響，10月22日兩岸航線及國內航線航班有異動。
一、兩岸航線
旅客請利用長榮航空網站查詢最新班機動態。
二、國內航線
台灣本島往澎湖航班10:00後取消，台中出發航班11:30（含）後取消，
取消及異動航班如下：
●台灣本島前往澎湖航線
B7-8615、B7-8617、B7-8619、B7-8621、B7-8627、
B7-8637、B7-8639、B7-8655、B7-8661、B7-8681、
B7-8683、B7-8701、B7-8707、B7-8709、B7-8715、
B7-8717取消。
●澎湖前往台灣本島航線
B7-8616、B7-8618、B7-8620、B7-8622、B7-8628、
B7-8638、B7-8640、B7-8652、B7-8662、B7-8680、
B7-8682、B7-8702、B7-8710、B7-8712、B7-8716、
B7-8718取消。
●台中往返馬祖航線
B7-8731、B7-8732、B7-8735、B7-8736取消。
●台中往返金門航線：
B7-8967、B7-8958、B7-8962、B7-8966、B7-8968取消。
●其餘航班正常飛航。
華信航空表示，因受薔琵颱風影響，明天多個飛往澎湖、金門的航班將取消，包含松山-金門AE1279、AE1280；松山-澎湖航AE367、AE368、AE371、AE372、AE373、AE374、AE377、AE378、AE2375、AE2376。
台中-金門AE763、AE764、AE765、AE766、AE767、AE768、AE769、AE770、AE775、AE776；台中-澎湖AE785、AE786、AE787、AE788、AE791、AE792、AE797、AE798。
高雄-澎湖AE335、AE336、AE337、AE338、AE339、AE340、AE341、AE342、AE343、AE344、AE345、AE346。
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