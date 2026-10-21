強颱薔琵來襲 立榮、華信國內及兩岸航班異動1次看

近日一家展場模特兒經紀公司在社群徵求「醫學研討會」Showgirl，開出日薪3500至4500元，要求「露腿、露胸」，強調須「高雅的露」，並要求應徵者提供罩杯、三圍等資料。網友比對活動時間、地點，查出是當天舉辦的為風濕病醫學會年會。風濕病醫學會理事長李克仁直言，真是「無妄之災」，強調國內醫學研討會不允許藥廠聘請Showgirl，學會也嚴正反對物化女性。

2026-10-21 18:01