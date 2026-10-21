強颱薔琵逼近！北水分署拚石門水庫滿水無災 操作20萬立方公尺淤泥入海

水利署北區水資源分署表示，強烈颱風「薔琵」來襲，北分署嚴陣以待，今日上午參與水利署防汛視訊會議，下午開分署防汛整備會議，全面檢視水庫水情、排洪設施及在建工程安全，緊密掌握颱風動態與集水區降雨預報，提前部署防洪操作與應變措施。

截至今日下午6時，石門水庫水位為243.0公尺，蓄水率達91.7%，距滿水位有2公尺，備有約1800萬立方公尺滯洪空間。根據最新氣象預報顯示，薔琵颱風將為集水區帶來明顯降雨，北分署將透過即時水情監測與水文預報，密切監控入流量變化，滾動調整放水策略，並預留適當的滯洪空間，以減輕下游河道的防洪壓力。另將於明日蓄滿中庄調整池，並與台水公司相關區處保持密切聯繫，以因應颱風期間濁度變化，維持穩定供水。

北分署表示，將在確保水庫與下游防洪安全前提下，精準操作，力求在颱風過後讓水庫回蓄至滿庫，為後續秋冬季的民生及產業用水預作準備。此外，北分署將視實際降雨審慎評估啟動「阿姆坪防淤隧道」，期盼於颱風期間將沖淤池20萬立方公尺淤泥帶入大海，藉此有效落實水庫減淤，延長石門水庫使用壽命。

水利署北分署檢查中庒調整池。圖／水利署北區水資源分署提供

水利署北分署檢查阿姆坪防淤隧道進水口。圖／水利署北區水資源分署提供