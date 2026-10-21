伊波拉疫情蔓延肯亞、奈及利亞 肯亞9人確診…疾管署：不調2國旅遊警示

非洲肯亞、奈及利亞近期接連確診伊波拉境外移入病例，衛福部疾管署今表示，目前評估這兩國疫情對台灣威脅風險低，暫不調升旅遊疫情建議，但剛果民主共和國的伊波拉疫情持續擴大，目前旅遊警示等級維持「第三級警告」（Warning），而邊境暫行管制措施將持續到11月28日，後續將再評估是否延長。

疾管署表示，WHO、肯亞及奈及利亞官方資料顯示，肯亞及奈及利亞兩國皆出現首起邦迪布焦伊波拉病毒感染（Bundibugyo ebolavirus，BVD）境外移入病例。其中，肯亞首例個案傳出已傳染給多位接觸者。

根據WHO資料顯示，奈及利亞首例境外移入個案為女性，近期有烏干達旅遊史，今年10月3日返回奈及利亞後，於10月7日發病，10月11日至首都阿布加一間私人醫療機構就醫，並於10月20日經實驗室檢驗確認感染BVD，目前隔離治療中。

WHO表示，此個案可能感染來源、完整旅遊史及暴露史仍持續調查中，奈及利亞衛生當局已匡列44名接觸者，將進行健康監測追蹤，加強相關醫療機構感染預防與控制措施。另，烏干達於今天表示，該國目前無新增伊波拉病毒感染確定病例。

此外，肯亞於10月6日公布首例境外移入病例，曾有剛果民主共和國旅遊史，自該名個案後截至10月20日，累計9例確定病例，新增病例均與首例個案具明確流行病學關聯，包括近親、醫療照護人員及清潔人員，均於隔離檢疫期間發病被發現，目前尚無證據顯示疫情擴散至已知接觸者以外社區。

疾管署指出，經綜合分析肯亞與奈及利亞等兩國的疫情規模、傳播型態、雙方國家人民往來、防治應變作為，及WHO相關風險資訊，此波疫情對台灣整體威脅風險仍低，故暫不調升該兩國之國際旅遊疫情建議等級。

疾管署指出，除上述新爆發疫情的國家外，剛果民主共和國疫情仍持續延燒，截至10月18日累計9552例確診病例，其中4602例死亡、2550例康復，致死率高達48.2%。疫情已擴及8個省、66個衛生區，近期更蔓延至北烏班吉省（North Ubangi），顯示疫情影響範圍持續擴大。由於該省與中非共和國接壤，未來是否出現跨境傳播，仍須密切監測。

疾管署強調，考量國際旅遊往來頻繁及交通便利，仍無法完全排除境外移入病例之可能性，將持續密切監測WHO及各國疫情發展與相關風險評估，並視國際疫情變化，滾動調整防疫措施及國際旅遊疫情建議，以維護國人健康安全。