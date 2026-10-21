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影／薔琵颱風逼近 池上遊客賞稻浪、農民趕搶收
強颱薔琵持續朝台灣方向靠近，中央氣象署預估，最快晚間發布海上颱風警報，不排除明天下午至傍晚發布陸上颱風警報。明天起颱風將逐漸影響台灣，預計一路影響至周六清晨，期間風雨將明顯增強，其中大台北及宜蘭山區須特別留意豪雨等級以上降雨，今天東部已經可以開始感受到強風，海邊也出現壯觀大浪，吸引民眾拍照。
薔琵颱風目前位於鵝鑾鼻東南東方約910公里海面，近中心最大風速每秒58公尺，較上午略為減弱。不過，預估颱風進入台灣東方海域時，整體強度才會逐漸減弱，屆時仍可能維持中度颱風中、上限的強度，對台灣帶來風雨影響。
正值秋收時節的台東池上稻田一片金黃，隨風起伏的金色稻浪吸引遊客拍照；但面對颱風威脅，農民正把握來臨前的空檔趕緊搶收，期盼將農業損失降到最低。氣象署呼籲民眾持續關注最新颱風動態。
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