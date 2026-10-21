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東北季風與颱風影響 國家公園署籲暫緩山區海域活動

中央社／ 台北21日電

受到東北季風增強與颱風薔琵外圍環流雙重影響，內政部國家公園署今天呼籲，面對劇烈天氣變化，請民眾切勿冒險前往山區及海域活動；原訂戶外行程建議取消或延期，確實落實自主防護，以維護自身安全。

國家公園署下午發布新聞稿指出，受東北季風及颱風環流雙重影響，迎風面山區土壤含水量將迅速達到飽和，極易引發坍方、落石、枯木倒塌及溪水暴漲等高風險災害，計劃前往山區的民眾，請暫緩入山行程。

國家公園署說明，若因不可抗力因素暫時滯留山區，請務必確認防寒衣物、防水裝備及緊急備用糧食充足，嚴防失溫風險；同時應定時利用衛星通訊設備（如Garmin inReach、PLB或衛星電話）向留守人回報坐標，確保緊急求援管道暢通。

水域遊憩方面，國家公園署提及，交通部中央氣象署提醒，全台沿海風浪自22日起明顯偏大，基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖及離島沿海長浪發生機率極高。

國家公園署提醒，濱海區域受強風與大浪襲擊風險極高，建議全面取消海邊活動；民眾如看見沙灘設置警戒紅旗或公告管制，請嚴格遵守指示，切勿涉險靠近浪區或強行下水；於岸際觀浪、垂釣等行為皆具高度致命危險，請切實維護個人生命財產安全。

國家公園署呼籲，大自然環境變化莫測，生命安全無可取代，請民眾密切關注交通部中央氣象署官方網站，掌握最新颱風路徑與降雨特報，並查詢各國家公園官網獲取即時園區管制訊息，進入國家公園亦請遵守相關規定與無痕山林（LNT）準則，共同維護自然資源與自身安全。

東北季風 颱風

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