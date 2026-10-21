環境部、衛福部攜手醫療永續共創聯盟 聯合報是唯二媒體成員

因應氣候變遷、高齡社會的健康照護需求，醫療體系必須提升應變極端氣候挑戰的韌性，確保服務穩定運作。衛福部與環境部今宣布共同成立「醫療永續共創聯盟」，共206個單位響應，聯合報也受邀為成員。衛福部長石崇良表示，在永續路上醫療體系不可以缺席，採數位及綠色永續的雙軸轉型，盼透過跨領域對話，達到2050淨零目標。

「醫療永續共創聯盟」由石崇良及環境部長彭啓明領銜206家單位響應，石崇良說，總統府推動健康台灣推動委員會、全社會防衛韌性委員會及國家氣候變遷對策委員會，其中國家氣候變遷對策委員會由環境部長彭啓明擔任執行秘書。

不過，醫療體系在永續發展中是不會缺席。石崇良說，將採取數位及綠色永續的雙軸轉型，衛福部醫事司自2024年起，已輔導約百家醫療機構進行碳盤查、50家推動節能管理，並補助32家培育綠色醫療人才。

石崇良說，成立聯盟一方面透過標竿的學習、彼此經驗的分享，也建立政策對話平台，及跨領域、跨部會的合作機制，希望朝向在2050達到淨零目標努力。

至於醫療廢棄物多是造成碳足跡長的情況，彭啓明表示，廢棄物在處理上相當耗能也價格不斐，未來將從循環經濟角度協助醫院提升醫療廢棄物回收再利用效率，降低處理成本與能源消耗。此外，醫院空調用電占比高，過去已有6家醫院獲補助汰換冰水主機，未來也將持續推動節能措施。

彭啓明說，改善環境品質有助於降低疾病發生風險，未來盼與衛福部更密切合作，從源頭改善環境，減輕醫療體系負擔，並釐清空氣汙染等環境因素與癌症等疾病之間的關聯。

醫事司長劉越萍表示，醫療場域須以病人安全為優先，像口罩等醫療用品能否重複使用、醫療氣體及廢棄物處理等，都涉及安全考量，因此減碳速度可能較其他產業慢，但仍須持續推動。未來將節能減碳成果轉化為客觀的溫室氣體減量數據，並透過永續長聯盟整合醫療、能源等跨領域專業，分享減碳經驗與實證，未來將依循國家淨零目標，以聯盟合作加速醫療體系減碳。

聯合報系受衛福部公文邀請，正式成為「醫療永續共創聯盟」成員單位，昨一同參加聯盟誓師大會；全國媒體獲邀加入成員僅聯合報與遠見兩家。