醫學年會招募「高雅露胸」Showgirl？ 風濕醫學會理事長：無妄之災

近日一家展場模特兒經紀公司在社群徵求「醫學研討會」Showgirl，開出日薪3500至4500元，要求「露腿、露胸」，強調須「高雅的露」，並要求應徵者提供罩杯、三圍等資料。網友比對活動時間、地點，查出是當天舉辦的為風濕病醫學會年會。風濕病醫學會理事長李克仁直言，真是「無妄之災」，強調國內醫學研討會不允許藥廠聘請Showgirl，學會也嚴正反對物化女性。

李克仁表示，徵才訊息在網路瘋傳後，學會昨天深夜緊急透過群組及發文，逐一向參與年會的藥廠查證，所有廠商均回覆未透過經紀公司聘用Showgirl，且國際研究型製藥工業協會（IRPMA）也明文禁止會員藥廠在醫學研討會、年會等活動聘請Showgirl。

李克仁指出，學會秘書長主動聯繫發布徵才訊息的經紀公司，試圖釐清委託廠商身分，對方卻以「層層轉包，不清楚委託人」為由，拒絕透露相關資訊，事後更刪除社群貼文，讓事件真相難以釐清。

「網路世界真假摻半，未經證實的資訊就影射學會找裸露Showgirl，實在是無妄之災」李克仁強調，學會反對在醫學研討會聘請Showgirl，也不認同以露胸、露腿等穿著要求物化女性，但社會同樣不應以歧視眼光看待Showgirl從業人員。他舉例，日本部分醫學研討會雖有聘請Showgirl的文化，但工作內容主要是穿著套裝、發放傳單等，並非要求女性穿著暴露。

中華民國風濕病醫學會昨晚緊急發布聲明，強調2026年的年會為專業學術會議，所有會務及會場人員均由學會秘書處與承辦單位安排，從未委託任何經紀公司招募展場人員，更不曾提出徵才貼文所述的穿著及身材條件，貼文所稱的「客戶」並非學會。

該聲明指出，目前正逐一向年會參展廠商查證，若確認有廠商涉及相關徵才行為，將立即要求撤回徵才內容、提出書面說明，並依參展規範處理。未來也將在年會參展規範中明訂，參展單位及其委託人員不得提出任何涉及性別歧視或物化女性的要求，待查證完成後，將對外公布處理結果。