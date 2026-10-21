快訊

追殺到底？陸配村長鄧萬華遭解職 兒子參選再被中選會撤資格

醫學年會招募「高雅露胸」Showgirl？ 風濕醫學會理事長：無妄之災

雪球愈滾愈大…澎湖冒領統一發票獎金案 1志願役軍人涉案10萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

醫學年會招募「高雅露胸」Showgirl？ 風濕醫學會理事長：無妄之災

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中華民國風濕病醫學會理事長李克仁（左二）今天表示，此為無妄之災，我國醫學研討會不允許藥廠聘請Showgirl，且學會嚴正反對物化女性作法。聯合報系資料照
中華民國風濕病醫學會理事長李克仁（左二）今天表示，此為無妄之災，我國醫學研討會不允許藥廠聘請Showgirl，且學會嚴正反對物化女性作法。聯合報系資料照

近日一家展場模特兒經紀公司在社群徵求「醫學研討會」Showgirl，開出日薪3500至4500元，要求「露腿、露胸」，強調須「高雅的露」，並要求應徵者提供罩杯、三圍等資料。網友比對活動時間、地點，查出是當天舉辦的為風濕病醫學會年會。風濕病醫學會理事長李克仁直言，真是「無妄之災」，強調國內醫學研討會不允許藥廠聘請Showgirl，學會也嚴正反對物化女性。

李克仁表示，徵才訊息在網路瘋傳後，學會昨天深夜緊急透過群組及發文，逐一向參與年會的藥廠查證，所有廠商均回覆未透過經紀公司聘用Showgirl，且國際研究型製藥工業協會（IRPMA）也明文禁止會員藥廠在醫學研討會、年會等活動聘請Showgirl。

李克仁指出，學會秘書長主動聯繫發布徵才訊息的經紀公司，試圖釐清委託廠商身分，對方卻以「層層轉包，不清楚委託人」為由，拒絕透露相關資訊，事後更刪除社群貼文，讓事件真相難以釐清。

「網路世界真假摻半，未經證實的資訊就影射學會找裸露Showgirl，實在是無妄之災」李克仁強調，學會反對在醫學研討會聘請Showgirl，也不認同以露胸、露腿等穿著要求物化女性，但社會同樣不應以歧視眼光看待Showgirl從業人員。他舉例，日本部分醫學研討會雖有聘請Showgirl的文化，但工作內容主要是穿著套裝、發放傳單等，並非要求女性穿著暴露。

中華民國風濕病醫學會昨晚緊急發布聲明，強調2026年的年會為專業學術會議，所有會務及會場人員均由學會秘書處與承辦單位安排，從未委託任何經紀公司招募展場人員，更不曾提出徵才貼文所述的穿著及身材條件，貼文所稱的「客戶」並非學會。

該聲明指出，目前正逐一向年會參展廠商查證，若確認有廠商涉及相關徵才行為，將立即要求撤回徵才內容、提出書面說明，並依參展規範處理。未來也將在年會參展規範中明訂，參展單位及其委託人員不得提出任何涉及性別歧視或物化女性的要求，待查證完成後，將對外公布處理結果。

網路瘋傳一則徵求Showgril訊息，指名活動為醫學研討會，並寫明服裝需求，要自備高跟鞋、緊身洋裝、露腿、露胸，強調要高雅的露，引發爭議。圖／擷取自Threads
網路瘋傳一則徵求Showgril訊息，指名活動為醫學研討會，並寫明服裝需求，要自備高跟鞋、緊身洋裝、露腿、露胸，強調要高雅的露，引發爭議。圖／擷取自Threads

醫學會 理事長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

校園演講踹爆桌子！女大生嚇到就醫 名作家致歉仍挨轟：前額葉還在發育嗎

高醫大生醫國際研討會 先進算力中心助攻AI研究

新北國中生美術比賽爆抄襲四川美院！網怒喊撤銷名次 教育局回應查證中

小姑參加婚禮穿超辣！新娘見「露背自拍+開高衩」氣炸：當自己主角？

相關新聞

薔琵來勢洶洶…北北基宜+北花蓮周五起恐暴風圈籠罩 桃竹1變數也受威脅

強颱薔琵目前距離台灣1050公里，正值巔峰。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，以目前預測資料研判，暴風圈將在周五上午至周六凌晨間，籠罩宜蘭、基隆、台北、新北、北花蓮等地。

點亮四季浪漫！淡江大橋夜景升級 連4周上演限定光雕秀、8大主題1次看

備受各界矚目的淡江大橋，主塔及橋上景觀燈目前設定有四季、節慶及深夜模式，為呈現完美燈光展演效果，交通部公路局19日至21日進行燈光測驗，每種模式展示8至10分鐘，晚間9時後恢復原有秋季燈光模式，並於10月31日正式啟用，為期4周的主題光雕輪播展演。

台北遮陽傘有沒有效？台韓研究團隊街頭實測結果公布

面對氣候變遷，夏季都市高溫讓行人走在路上也吃不消，台北市政府今年推動戶外遮陽傘，能否改善戶外熱環境，受到各界關注。雲林科技大學公布今年8月與韓國 Sookuk Park 教授團隊在台北小巨蛋、西門町等地實測結果，顯示遮陽設施有助減輕人體承受的熱負荷，研究也建議，樹木有助改變周邊微氣候，街道降溫應優先善用樹木遮蔭，再視需要增設人工遮陽。

強颱薔琵逼近 華航、虎航明往返沖繩6架次取消

強颱薔琵路徑持續西修，北轉時間放慢，對台灣影響將更明顯，中央氣象署預計今天深夜至凌晨發布海警，並提前於明天中午過後發布陸警。華航表示，受到颱風影響，明天往返沖繩6架次取消、2架次提前起飛；台灣虎航明取消往返沖繩6架次。

強颱薔琵最快晚間發海警 北部、東北部恐有豪雨以上降雨

強颱薔琵持續朝台灣靠近，氣象署預計最快今天晚間發布海上颱風警報、也不排除明天下午至傍晚發佈陸上颱風警報。明天開始颱風將正式影響台灣，一直到周六清晨，將是風雨最顯著的時刻，尤其大台北山區及宜蘭山區需留意豪雨等級以上降雨。

強颱薔琵會放颱風假？2縣市暴風侵襲機率逾9成

薔琵颱風持續朝西北移動，中央氣象署今天指出，最快今晚發布海警、明天發布陸警。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，宜蘭縣達93％、基隆市達92％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。