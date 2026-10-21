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小三通行李超重費挨批 民眾黨籲免費額度增至27公斤並調降行李運費

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍、立委劉書彬今天率隊前往金門旅運中心考察，並詳細將小三通動線走一遍。記者蔡家蓁／攝影
台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍、立委劉書彬今天率隊前往金門旅運中心考察，並詳細將小三通動線走一遍。記者蔡家蓁／攝影

針對金門小三通行李限重、超重費用及陸客交通違規罰款追繳等問題，台灣民眾黨近期接到金門民眾的陳情。台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍、立委劉書彬今率隊前往金門旅運中心考察，並邀集交通部航港局、移民署、海巡署及金門縣政府等單位研商。劉書彬認為，兩岸往來的免費行李額度應朝27公斤合理標準檢討，不應與大陸存在著5公斤的落差，並改善重量量測作業程序；陳清龍則要求縣府傾聽民意，滾動調整相關規定，讓旅運服務更便利。

劉書彬指出，依目前了解，大陸方面提供27公斤免費行李額度，金門小三通則為17公斤托運加5公斤手提，免費行李總額為22公斤，雙方相差5公斤，考量兩岸旅客往來需求，她認為金門免費行李額度可朝27公斤方向調整，增加10公斤免費額度的建議值得研議，實際方案仍須與主管機關進一步確認。

除了行李限重，劉書彬也關注旅運中心安檢設備及執行流程。她認為，現有行李重量量測SOP仍有改善空間，應避免因操作方式不一致引發爭議；至於海關X光機及人身安檢措施，她雖認為部分作法有檢討必要，但也理解安全把關的重要性，盼在維護通關安全與旅客便利之間取得平衡。

陳清龍表示，旅運中心設備已相當新穎，但期許追求更好的服務品質，除安檢與防疫外，行李重量及托運規範也應納入檢討，請金門縣府依實際需求滾動調整。他另指出，陸客在金門租用微型電動車發生交通違規後，可能因離境而未繳罰款，應研議租車業者與主管機關的合作方式，建立有效通知及繳費機制，避免罰款淪為呆帳。

民眾黨參選人也提出多項旅運痛點，金門縣議員參選人楊霈璿表示，不少民眾反映，希望小三通航班恢復疫情前的班次規模；金城鎮代表參選人汪松威則指出，旅運人潮大時，第一線工作人員工作負荷增加，服務態度及執行方式若欠缺溝通，容易造成旅客誤解，應加強服務品質。

金寧鄉代表參選人翁明惠指出，小三通行李超重費每公斤30元，幾乎是國內航空行李超重每公斤17元的兩倍，認為有調整必要。她也反映，部分民眾仰賴跑單幫維生，有必要調整相關費用；另也有民眾反映透過「i海台」購票後的取票方式，不知道要在碼頭的哪裡取票；此外，決明子、紅豆茯苓茶等物品一般民眾都誤以為是茶飲，可以攜帶，但她剛剛才知道這些都是不能攜帶，建議相關單位應加強宣導，避免旅客到現場才發現不能攜帶。

針對金門小三通行李限重、超重費用及陸客交通違規罰款追繳等問題，台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍（左二）、立委劉書彬（左三）今率隊前往金門旅運中心考察，並邀集交通部航港局、移民署、海巡署及金門縣政府等單位研商。記者蔡家蓁／攝影
針對金門小三通行李限重、超重費用及陸客交通違規罰款追繳等問題，台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍（左二）、立委劉書彬（左三）今率隊前往金門旅運中心考察，並邀集交通部航港局、移民署、海巡署及金門縣政府等單位研商。記者蔡家蓁／攝影

台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍（左二）、立委劉書彬（右二）今率隊前往金門旅運中心考察，在通關處聽取海關人員簡報。記者蔡家蓁／攝影
台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍（左二）、立委劉書彬（右二）今率隊前往金門旅運中心考察，在通關處聽取海關人員簡報。記者蔡家蓁／攝影

台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍（左三）、立委劉書彬（左二）今率隊前往金門旅運中心考察，港務處長許嘉興（左一）詳細解說整個動線。記者蔡家蓁／攝影
台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍（左三）、立委劉書彬（左二）今率隊前往金門旅運中心考察，港務處長許嘉興（左一）詳細解說整個動線。記者蔡家蓁／攝影

台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍（左二）、立委劉書彬（左三）今率隊前往金門旅運中心考察，並與同黨的參選人接受媒體聯訪。記者蔡家蓁／攝影
台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍（左二）、立委劉書彬（左三）今率隊前往金門旅運中心考察，並與同黨的參選人接受媒體聯訪。記者蔡家蓁／攝影

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