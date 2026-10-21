停宿年餘！合歡山滑雪山莊嶄新上線 高山「太空艙」開箱曝光

合歡山「滑雪山莊」是攀登合歡群峰重要的住宿據點，但其部分空間設施老舊，去年3月起進行內部整建改善而暫停住宿，後天（23日）將重新開放住宿服務，而其翻新衛浴，更調整全館大通舖型態，首度引進太空艙床型，照片今開箱曝光。

林業保育署南投分署指出，滑雪山莊位於海拔 3100 公尺的合歡東峰腳下，是民眾攀登合歡群峰重要的住宿據點，但因部分空間設施老舊，該分署為此規畫改善，於去年3月起暫停開放進行內部整體改善工程，施工年餘，23日將重新開放。

而滑雪山莊整修重啟最大亮點在於「住宿隱私感」與「衛浴品質優化」，過去該山莊住宿空間為全館大通鋪，此次保留傳統通舖，更首度引進「太空艙」床型，兩床型各半，搭配架高木地板，大幅提升獨立隱私感與保暖度，也提升睡眠品質。

此外，同步翻新滑雪山莊公共衛浴空間，整修13間獨立淋浴間和11間廁所，全新衛浴設施，搭配明亮均勻照明與易清潔防滑地坪，讓公共盥洗環境更乾淨安全，提供上山民眾更整潔舒適的住宿體驗。

林保署南投分署表示，整建改造後的「滑雪山莊」將在10月23日重啟住宿服務，於今天起（21日）開放民眾預約入住，有預約需求可直接至「台灣山林悠遊網」（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢訂房須知並辦理線上預約。

唯隨時序入秋冬，高山氣溫偏低且天候多變，民眾應提早規行程並善用線上訂房系統，並注意入山前務必落實自我健康與裝備評估，備妥充足保暖衣物與雨具，並隨時關注山區相關資訊，做個負責任的現代登山客，維護自身登山安全。

合歡山滑雪山莊內部整建改善，除首度引進「太空艙」床型，也有4人通舖型室內空間。圖／林保署南投分署提供