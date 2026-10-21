立院公聽會探討修憲高門檻 學者籲釋憲、修憲訴法破僵局

立法院修憲委員會今下午舉行第5場公聽會，主題觸及修憲門檻過高、監院存廢及監院功能移轉等議題。對於我國修憲門檻過高，有學者當場建議，針對2005年修憲結果聲請憲法法庭釋憲。也有學者建議，提出「憲法訴訟法」第49條修正草案，放寬立委聲請憲法審查的門檻。

師大國際台灣研究中心博士後研究員黃崇祐說，台灣上次修憲，啦啦隊李多慧還在過6歲生日，2005年修憲制定修憲高門檻包括立法院4分之3和總選舉人過半同意等，至今從未有候選人或議案達到這麼高的票數，約965萬票。

黃崇祐表示，日本只要國會同意後，過半投票者同意即可，英國則是國會通過後就生效。面對台灣的修憲高門檻，過去曾有公民提案、降低修憲門檻、聲請釋憲、國會立法與制定新憲法等路徑，但公民提案與降低修憲門檻等都要先面對原來的高門檻，相當困難。

黃崇祐建議，可透過聲請憲法法庭釋憲，針對2005年修憲的結果判決無效，再進行修憲。也可透過國會立法創造「實質憲法」，例如勞動權與環境權，立法院有「勞動三法」、「環評法」保障。18歲公民權可採類似路徑，以「青年基本法」與「選罷法」來保障。但我國憲政問題龐雜，應考慮制定新憲法。

黃崇祐說明，法國制憲5次、中國制憲4次，未來若要制定新憲，我國從基本權、憲政體制等有不少議題可討論，可召開國是、制憲等會議研議新憲法。短期可先透過國會立法，保障基本權，中期則要大法官釋憲，長期要好好討論新憲法長什麼樣子。

律師黃帝穎說，我國不只公民複決門檻嚴格，國會4分之3門檻於世界上也相當高，日本、德國都只要兩院的3分之2。民進黨立委鍾佳濱雖提案將公民複決的「選舉人」改成「選舉人團」但「憲法增修條文」第12條修改還是要經過現行的高門檻。

成功大學法律系副教授陳怡凱說，建議應先修改憲訴法第49條，改為「立委4分之1提案，就其行使職權，認為法規範或憲法規範違反憲法或背離憲法根本精神，得聲請憲法法院為違憲之判決。」

憲訴法第49條現行條文為，立委現有總額4分之1以上，就其行使職權，認法律位階法規範牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。