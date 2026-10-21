強颱薔琵逼近 華航、虎航明往返沖繩6架次取消

備受各界矚目的淡江大橋，主塔及橋上景觀燈目前設定有四季、節慶及深夜模式，為呈現完美燈光展演效果，交通部公路局19日至21日進行燈光測驗，每種模式展示8至10分鐘，晚間9時後恢復原有秋季燈光模式，並於10月31日正式啟用，為期4周的主題光雕輪播展演。

2026-10-21 13:04