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強颱薔琵逼近 華航、虎航明往返沖繩6架次取消
強颱薔琵路徑持續西修，北轉時間放慢，對台灣影響將更明顯，中央氣象署預計今天深夜至凌晨發布海警，並提前於明天中午過後發布陸警。華航表示，受到颱風影響，明天往返沖繩6架次取消、2架次提前起飛；台灣虎航明取消往返沖繩6架次。
中央氣象署預報員張承傳表示，薔琵颱風目前仍為強烈颱風，並朝西北方向往台灣東方外海前進，但未來環境不利於發展，強度可能減弱，預估將以中度颱風上限的強度接近台灣，氣象署預計今天深夜至凌晨發布海上颱風警報，並提前於明天中午過後發布陸警。
華航宣布，受到薔琵颱風影響，明天部分航班取消，包含CI122 / CI123 桃園往返沖繩、CI312 / CI313 台中往返沖繩、CI132 / CI133 高雄往返沖繩；另外，CI310 / CI311 台中往返沖繩航班提前。
虎航表示，受薔琵颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，明天航班取消包含IT232/IT233 桃園往返沖繩那霸、IT289/IT728 高雄往返沖繩那霸、IT793 沖繩那霸前往台中、IT796 台南前往沖繩那霸。
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