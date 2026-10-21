強颱薔琵最新預測往台灣靠近 粉專：登陸台灣仍有一定機率

強颱薔琵未來路徑受關切，根據中央氣象署下午最新路徑，氣象署指出，比起上一報，更為往西修正，即更靠近台灣，代表颱風北轉時間點往後一些。薔琵預計明天晚間到周六清晨距離台灣最近，氣象署最快今晚到明天清晨間發布海警、明天下午到傍晚間也有機會發布陸警。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，根據氣象署最新預測路徑以及Google WN3C 系集圖，薔琵颱風整體路線又往台灣靠近一些，登陸台灣仍有一定機率存在，無法完全排除。同時要注意的是，如果颱風更靠近台灣，有機會與台灣陸地產生互動而出現向西偏折、打轉等不規則走勢。

󠀠若以目前資料研判，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，暴風圈預計在周五(23日)上午率先接觸到宜蘭、花蓮，隨後台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投等地也會陸續進入暴風圈內，愈靠近台灣，籠罩範圍愈大，周五(23日）上午至周六(24日)凌晨是最靠近台灣時刻。呼籲中部以北、宜花民眾務必做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。