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強颱薔琵最快晚間發海警 北部、東北部恐有豪雨以上降雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
颱風預計明天就會開始影響台灣天氣。聯合報系資料照
颱風預計明天就會開始影響台灣天氣。聯合報系資料照

強颱薔琵持續朝台灣靠近，氣象署預計最快今天晚間發布海上颱風警報、也不排除明天下午至傍晚發佈陸上颱風警報。明天開始颱風將正式影響台灣，一直到周六清晨，將是風雨最顯著的時刻，尤其大台北山區及宜蘭山區需留意豪雨等級以上降雨。

薔琵颱風目前位在鵝鑾鼻東南東方910公里海面上，近中心最大風速每秒58公尺，較上午稍微減弱一些。預估進到台灣東方海域時，整體強度才會略微減弱，仍會以中颱中、上限等級影響台灣。

中央氣象署預報員張承傳表示，颱風明天將抵達台灣東部外海，周五、周六颱風中心將通過東北方外海北上。北轉的時間點快慢，將決定颱風對台灣影響的強度。

張承傳指出，最新路徑比起上一報，更為往西修正，即更靠近台灣，代表颱風北轉時間點往後一些。薔琵預計明天晚間到周六清晨距離台灣最近，氣象署最快今晚到明天清晨間發布海警、明天下午到傍晚間也有機會發佈陸警。

張承傳說，明天隨著颱風外圍環流逐漸靠近，再加上東北季風影響，北台灣降雨明顯增多。北部、東北部有短暫陣雨，其中東北部山區及大台北山區有局部大雨、東部地區局部降雨，南部山區則是有午後零星陣雨。而周五、周六東南部處於背風側，需留意焚風現象。

颱風預計明天就會開始影響台灣天氣。圖／氣象署提供
颱風預計明天就會開始影響台灣天氣。圖／氣象署提供

薔琵颱風 豪雨 氣象署

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