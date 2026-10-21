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醫療永續聯盟成立 設定2050淨零排放目標

中央社／ 台北21日電

在氣候變遷、超高齡社會的挑戰下，衛福部與環境部今天攜手逾200家醫療衛生等機構成立永續聯盟，啟動綠色與數位轉型，要讓看病救人也能為地球減碳，邁向2050淨零排放目標。

衛生福利部長石崇良與環境部長彭啓明今天聯手出擊，宣布「醫療永續共創聯盟」正式成軍，號召全台醫療院所、衛生局及醫事公協會等逾200個單位齊聚一堂，並公布「台灣醫療機構永續發展藍圖」。

石崇良、彭啓明會前一起接受媒體聯訪。「在追求永續的路上，醫療絕對不會缺席！」石崇良表示，在總統府成立的三大委員會中，衛福部都擔負要角；尤其在國家氣候變遷對策委員會裡，醫療體系明確鎖定「數位」與「綠色」的雙軸轉型。

石崇良指出，衛福部醫事司自2024年起，已輔導約百家醫療機構進行碳盤查、50家推動節能管理，並補助32家培育綠色醫療人才；如今升級成立大聯盟，就是要建立跨部會、跨領域的對話平台，讓各家醫院互相「借鏡學習」，不再單打獨鬥摸索減碳。

針對醫院常給人醫療廢棄物多、碳足跡長的「原罪」印象，彭啓明解釋，醫療廢棄物處理費用昂貴且耗能，因此環境部將導入循環經濟思維，協助醫院把資源回收再利用做好，減碳的同時也替院方省荷包。

尤其是醫院裡常年大開的「吃電怪獸」空調系統，彭啓明說，環境部過去推動「冷卻行動」，已補助6家醫院汰換冰水主機，環境部將持續與衛福部密切合作，「只要源頭環境顧得好、空污少，民眾生病的機率就低，醫療負擔自然跟著減輕」。

今天會中發布永續發展藍圖聚焦六大面向，涵蓋永續治理與氣候韌性、碳管理、能源與水資源管理、低碳醫療、綠色供應鏈與資源循環，以及人才培育，邁向2050淨零排放目標。

淨零 永續 彭啓明

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