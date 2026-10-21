公平會否決Grab收購foodpanda 外送工會回應了

公平會今天決議禁止Grab併購Foodpanda結合案，台灣外送產業權益協進聯盟與全國外送產業工會今日發表聯合聲明，這類跨國併購往往伴隨單方面調降每單報酬、加劇演算法控制與弱化勞動談判權等後果，東南亞等市場已出現相關案例，因此對主管機關把關市場競爭的裁決結果表達肯定，認為此項決策有效遏阻市場走向實質壟斷，捍衛基層勞動與消費權益。

台灣外送產業權益協進聯盟表示，本次審查期間台灣工會的訴求獲得了跨國勞工組織的關注與聲援。菲律賓外送工會日前更跨海聲援反對併購的立場。平台巨頭的跨國整併反映出全球零工經濟資本的高度集中趨勢，這類跨國併購往往伴隨單方面調降每單報酬、加劇演算法控制與弱化勞動談判權等後果，東南亞等市場已出現相關案例。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，肯定公平會務實聽取基層心聲，並以經濟分析與產業調查為依據，清楚辨識出兩大巨頭結合後將帶來的嚴重影響。外送平台已是全民生活基礎設施，市場失去競爭制衡時，數十萬從業人員的每單報酬、數萬家餐飲商家的抽成負擔以及廣大消費者的選擇權，都會受到獨大資本的直接牽制。公平會此次依法守住市場競爭底線，具體落實了競爭法規保護多元市場與勞動參與者的立法初衷。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪指出，大型外送平台每日彙集並處理龐大的即時定位資訊、關鍵設施周邊物流動態與全民生活軌跡，本質上具備數位基礎設施的戰略特性。公平會將關鍵數據安全與地緣政治風險納入綜合評估，同時顧及市場競爭結構與數位國防需求，展現出高度的風險防患意識與宏觀治理格局，這項決定值得高度肯定。

針對產業後續動態，聯盟與工會指出，Foodpanda母公司在台業務仍可能繼續轉售。面對市場後續變化，將維持與國際工會組織的橫向聯繫，共同掌握跨國監管資訊，同時持續追蹤市場交易動態，未來也將以最高標準來檢視後續的買家。