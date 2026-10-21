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台語歌手陳隨意病情惡化 今動刀需噤聲多月…醫揭：聲帶長繭開刀時機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
陳隨意今年5月演出舞台劇時，便發現聲音沙啞，就醫確診聲帶結節，原先採取保守治療，但因主持、唱歌及演出工作不斷，聲帶長期負荷，病情逐漸惡化，經醫師評估後決定動刀。聯合報系資料照
陳隨意今年5月演出舞台劇時，便發現聲音沙啞，就醫確診聲帶結節，原先採取保守治療，但因主持、唱歌及演出工作不斷，聲帶長期負荷，病情逐漸惡化，經醫師評估後決定動刀。聯合報系資料照

台語歌手陳隨意因聲帶結節惡化，聲音持續沙啞，今天接受手術，預計停工2至3個月，術後還得暫時噤聲，透過文字與外界溝通。所幸手術順利，妻子謝宜君也向外界報平安。

聲帶結節俗稱「聲帶長繭」，究竟有多嚴重，為何需要開刀？國泰醫院耳鼻喉頭頸外科主任方德詠表示，聲帶長繭主要與長期過度使用聲音、發聲方式不當有關，初期有機會透過休息及聲音治療改善，但若持續刺激，結節逐漸增厚、變大，甚至出現不可逆變化，就可能需要手術切除。

方德詠指出，聲帶是人體發聲的重要構造，說話時兩側聲帶會不斷振動、碰撞，如果長期大聲說話、過度用力或使用錯誤的發聲方式，聲帶局部組織便可能因反覆摩擦而增厚，形成類似皮膚長繭的結節。

「聲帶長繭不代表一定要開刀。」方德詠說，初期結節較小，透過減少說話、適當休息及調整發聲方式，有機會逐漸消退。但如果沒有改善用聲習慣，聲帶持續受到刺激，結節可能愈來愈厚、愈來愈大，甚至產生難以自行恢復的組織變化，此時便可能考慮手術切除。

不少民眾聽到聲帶結節惡化、緊急開刀，擔心是否危及生命。方德詠強調，聲帶結節通常屬於良性病變，主要影響聲音品質及發聲功能，並非會直接危及生命的疾病，也不一定造成疼痛。不過，患者可能長期聲音沙啞、發聲費力，甚至覺得講話卡卡、不順暢，對歌手、主持人、教師等高度依賴聲音工作的族群，影響尤其明顯。

不過，即使接受手術，也不代表從此一勞永逸。方德詠表示，手術主要是切除已經增厚、凸起的病變組織，但如果術後仍維持錯誤的發聲習慣，聲帶繼續反覆摩擦，結節仍可能復發，因此術後的聲音保養與發聲訓練同樣重要。

如何保養聲帶？方德詠建議，平時應避免大聲喊叫、講話太快或過度用力，長時間需要說話的人，更應適時讓聲帶休息。發聲時可練習運用腹部呼吸支持及共鳴技巧，減少喉部肌肉負擔，避免聲帶過度疲勞。

說話也要配合呼吸，適當停頓、換氣，不要一口氣講太多話。日常生活應多喝水、避免抽菸及過量飲酒，減少過辣、過燙等刺激性飲食，若有胃食道逆流問題，也應積極控制，降低胃酸對咽喉的刺激。

國泰醫院 結節

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