強颱薔琵有無颱風假 粉專：明天北轉是關鍵

中央氣象署資深預報員朱美霖上午指出，強颱薔琵未來在太平洋高壓的邊緣，會持續往偏西北，逐漸北轉趨勢，明晚至周六清晨這段時間距離台灣最接近，從台灣東方海域北上機率偏高。周六之後，會往北到北北東方向移動，屆時會快速遠離台灣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，薔琵颱風依然維持巔峰姿態，夕陽斜照下，颱風眼牆與螺旋雲帶的層次更加鮮明，整個核心顯得格外立體、充滿氣勢。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵也離台灣越來越近了，明天(22日)偏北分量將逐漸增加，何時北轉、轉向幅度有多大，將決定距離台灣多近，是最關鍵的一天。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書指出，颱風穩定地照劇本走。到目前為止，颱風路徑並沒有什麼大意外，但是預報的分歧點很近了，繼續看下去。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。