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苗栗風箏節11月6日至8日登場 「粽愛苗栗」主題融入傳統飲食文化

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗風箏文化暨客家美食節11月6日至8日在後龍溪河濱公園登場， 苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠等人邀全國民眾參加。圖／苗栗市公所提供
苗栗風箏文化暨客家美食節11月6日至8日在後龍溪河濱公園登場， 苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠等人邀全國民眾參加。圖／苗栗市公所提供

苗栗市盛事「九降風起 紙鳶情揚 美食飄香」2026風箏文化暨客家美食節，11月6日至8日在後龍溪河濱公園登場，今年以「粽愛苗栗」為主題，將傳統飲食文化融入風箏藝術，7日、8日購買200元消費券，還可兌換限量紀念風箏， 苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠等人邀全國民眾參加。

苗栗風箏文化暨客家美食節原訂10月24日至26日舉行，受薔琵颱風影響，市公所表示，將延期至11月6日至8日辦理，至於10月26日在貓裏喵親子公園的貓裏客家粄食文化節，及在巨蛋體育館的苗栗客家歌手演唱會則照常。

市公所今天舉辦風箏文化暨客家美食節試飛記者會，邱俐俐、余文忠，及市民代表會主席陳仁杰等人一同放飛「客家粄粽風箏」，象徵粽愛苗栗主題，余文忠表示，客家粄粽風箏以客家傳統米食為創作靈感，承載地方飲食特色與世代記憶的文化符號融入風箏設計，展現客家文化底蘊，更象徵在地文化的延續與創新。

亞洲國際風箏聯合會攜手台灣風箏好手，現場施放鯨魚、沙魚及章魚等海洋生物等特色風箏，天空變得繽紛多彩，市公所指出，風箏節活動11月6日晚間安排晚會及夜光風箏展演，11月7日規畫風箏展演及多元體驗活動，晚間夜光風箏演出，8日風箏展演及周邊活動。

會場規畫「風箏節美食嘉年華」及「菁市集」，設置5公尺高的「苗栗石虎抱粽子」地景裝置，民眾可拍照打卡，並於個人FB或IG，標記「苗栗市公所」或「苗栗國際風箏節暨客家美食」，即可兌換彩繪空白風箏1份，並至風箏DIY區參加彩繪風箏體驗。

7日、8日購買200元消費券，即可兌換限量紀念風箏，消費券可用於美食區折抵消費，現場同時安排親子免費放飛體驗、風箏彩繪DIY、人體彩繪體驗、說客語送好禮，及親子園遊車等豐富活動，並規畫免費接駁車服務，更多活動資訊請至官方網站http://www.miaoli-9kite.com/查詢。

另，10月26日在貓裏喵親子公園，上午10點至下午1點舉辦貓裏客家粄食文化節，以「粄香傳客情・共創新食代」為主題，集結特色粄食、文創市集，上午9點30分起發放水晶餃美食品嘗號碼牌，並安排在地藝文團隊演出；客家歌手演唱會下午2點至5點，及晚間6點15分至9點兩階登場，在苗栗巨蛋體育館登場，活動免費自由入場。

苗栗風箏文化暨客家美食節11月6日至8日在後龍溪河濱公園登場， 苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠等人邀全國民眾參加。圖／苗栗市公所提供
苗栗風箏文化暨客家美食節11月6日至8日在後龍溪河濱公園登場， 苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠等人邀全國民眾參加。圖／苗栗市公所提供

苗栗風箏文化暨客家美食節11月6日至8日在後龍溪河濱公園登場， 苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠等人邀全國民眾參加。圖／苗栗市公所提供
苗栗風箏文化暨客家美食節11月6日至8日在後龍溪河濱公園登場， 苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠等人邀全國民眾參加。圖／苗栗市公所提供

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