快訊

中職／總冠軍賽G4確定4萬人滿場 兄弟0勝3敗拚續命先發打線大變陣

強颱薔琵最快晚間發海警 北部、東北部恐有豪雨以上降雨

影／跨境鎮壓！相聲演員黃逸豪諷刺中共慘遭撞 車禍、警逮人畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義夜市香腸攤藏寶庫 買2條香腸送一枚老錢幣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市湖美夜市香腸攤推出買2條香腸送一枚老錢幣活動，攤位前擺滿各式早期硬幣，供顧客自行挑選。記者李宗祐／攝影
嘉義市湖美夜市香腸攤推出買2條香腸送一枚老錢幣活動，攤位前擺滿各式早期硬幣，供顧客自行挑選。記者李宗祐／攝影

嘉義市湖美夜市香腸攤老闆吳承勳，從國小三年級開始收藏錢幣，至今超過一甲子，71歲的他最近把多年蒐集的舊硬幣搬到攤位，推出買2條香腸或米腸送一枚老錢幣活動，讓民眾自行挑選，有人想整籃買走，他卻捨不得賣，笑說「整個賣掉就沒有了，要送給其他人分享就沒有了。」

湖美夜市每周二、周六營業，身兼夜市管委會主委的吳承勳，經營「嘉友肉類食品」香腸攤，攤位上除了烤得油亮的香腸、米腸，還擺著一大籃各式舊硬幣，旁邊以手寫紙板標示「買二支香腸送一枚錢幣」，吸引顧客注意。

吳承勳說，兒時因阿公留下的舊錢幣，開啟收藏興趣，求學時期即使手頭不寬裕，仍省下零用錢四處尋找，後來連郵票、紙鈔、古幣都成為收藏目標，甚至曾半夜排隊搶購新發行的郵票。60多年來累積的收藏品數量可觀，對他而言稀鬆平常的老錢幣，卻是許多年輕人從未見過的年代記憶。

攤位前藍色塑膠籃內堆滿舊幣，壹角、貳角、伍角及壹圓等不同面額都有，部分硬幣表面已明顯斑駁，仍可辨識早期圖案及文字。吳承勳對各年代錢幣如數家珍，他說，部分早期鎳幣因發行年代、數量及保存狀況不同，收藏價值差異很大，品相完整的稀有版本可能價值數千元，有些鑄造瑕疵的變體幣，反而因數量稀少受到收藏家青睞。

不少民眾買完香腸，會在籃子裡尋找與自己出生年次相同的硬幣，希望留作紀念，但硬幣並非每年都有發行，能否找到還得碰運氣。吳承勳說，收藏不只是看價值，更重要的是分享樂趣，因此即使有人想整籃收購，他仍寧可一枚枚送給顧客。

湖美夜市這次配合經濟部商業發展署「歡慶十月．精彩好市券」活動，10月10日至31日每周六開放民眾自備環保用品，以100元換取200元好市券。吳承勳也自10月10日起加碼，購買高粱香腸或花生蔥米腸共2條，即贈送一枚早期錢幣，送完為止，讓夜市消費增添尋寶樂趣。

湖美夜市香腸攤老闆吳承勳（右）向攤位前顧客介紹活動，旁邊擺放滿滿一籃早期硬幣，成為夜市特色。記者李宗祐／攝影
湖美夜市香腸攤老闆吳承勳（右）向攤位前顧客介紹活動，旁邊擺放滿滿一籃早期硬幣，成為夜市特色。記者李宗祐／攝影

香腸攤老闆吳承勳收藏超過60年的舊硬幣，包含壹角、貳角、伍角等不同面額，部分錢幣表面已出現明顯斑駁痕跡。記者李宗祐／攝影
香腸攤老闆吳承勳收藏超過60年的舊硬幣，包含壹角、貳角、伍角等不同面額，部分錢幣表面已出現明顯斑駁痕跡。記者李宗祐／攝影

嘉義市湖美夜市配合經濟部好市券活動，推出100元換200元消費優惠，攤商也自行加碼吸引顧客。記者李宗祐／攝影
嘉義市湖美夜市配合經濟部好市券活動，推出100元換200元消費優惠，攤商也自行加碼吸引顧客。記者李宗祐／攝影

嘉義市湖美夜市每周二、周六營業，現場攤商林立，吸引民眾逛夜市、品嘗各式小吃。記者李宗祐／攝影
嘉義市湖美夜市每周二、周六營業，現場攤商林立，吸引民眾逛夜市、品嘗各式小吃。記者李宗祐／攝影

嘉義市湖美夜市香腸攤老闆吳承勳（右）與妻子（左）共同經營香腸攤，將收藏超過60年的老錢幣拿出來，推出買2條香腸送一枚舊幣活動，與顧客分享收藏樂趣。記者李宗祐／攝影
嘉義市湖美夜市香腸攤老闆吳承勳（右）與妻子（左）共同經營香腸攤，將收藏超過60年的老錢幣拿出來，推出買2條香腸送一枚舊幣活動，與顧客分享收藏樂趣。記者李宗祐／攝影

嘉義 夜市 香腸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全聯牙膏送175元鮮奶！網友嗨喊「買1年份」 一票人怨：店員不知

西門町賣雞蛋糕被要求「沈伯洋選上再賣」 老闆高雄擺攤湧排隊人潮

好市多科克蘭牛乳改單瓶販售 會員質疑變相漲價：還更貴

賣房全壓0050後3年資產從千萬變3800萬 網見細節驚：誰敢複製？

相關新聞

薔琵來勢洶洶…北北基宜+北花蓮周五起恐暴風圈籠罩 桃竹1變數也受威脅

強颱薔琵目前距離台灣1050公里，正值巔峰。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，以目前預測資料研判，暴風圈將在周五上午至周六凌晨間，籠罩宜蘭、基隆、台北、新北、北花蓮等地。

點亮四季浪漫！淡江大橋夜景升級 連4周上演限定光雕秀、8大主題1次看

備受各界矚目的淡江大橋，主塔及橋上景觀燈目前設定有四季、節慶及深夜模式，為呈現完美燈光展演效果，交通部公路局19日至21日進行燈光測驗，每種模式展示8至10分鐘，晚間9時後恢復原有秋季燈光模式，並於10月31日正式啟用，為期4周的主題光雕輪播展演。

台北遮陽傘有沒有效？台韓研究團隊街頭實測結果公布

面對氣候變遷，夏季都市高溫讓行人走在路上也吃不消，台北市政府今年推動戶外遮陽傘，能否改善戶外熱環境，受到各界關注。雲林科技大學公布今年8月與韓國 Sookuk Park 教授團隊在台北小巨蛋、西門町等地實測結果，顯示遮陽設施有助減輕人體承受的熱負荷，研究也建議，樹木有助改變周邊微氣候，街道降溫應優先善用樹木遮蔭，再視需要增設人工遮陽。

強颱薔琵最快晚間發海警 北部、東北部恐有豪雨以上降雨

強颱薔琵持續朝台灣靠近，氣象署預計最快今天晚間發布海上颱風警報、也不排除明天下午至傍晚發佈陸上颱風警報。明天開始颱風將正式影響台灣，一直到周六清晨，將是風雨最顯著的時刻，尤其大台北山區及宜蘭山區需留意豪雨等級以上降雨。

強颱薔琵會放颱風假？2縣市暴風侵襲機率逾9成

薔琵颱風持續朝西北移動，中央氣象署今天指出，最快今晚發布海警、明天發布陸警。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，宜蘭縣達93％、基隆市達92％。

否決Grab併購foodpanda 公平會提四大理由

針對外界高度關注的Grab併購富胖達公司(foodpanda)，公平會指出，今天第1825次委員會議充分審議後進行表決，多數委員認為應予禁止，1位委員認為應附加負擔不禁止，另1位委員迴避未參與審議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。