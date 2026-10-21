嘉義夜市香腸攤藏寶庫 買2條香腸送一枚老錢幣
嘉義市湖美夜市香腸攤老闆吳承勳，從國小三年級開始收藏錢幣，至今超過一甲子，71歲的他最近把多年蒐集的舊硬幣搬到攤位，推出買2條香腸或米腸送一枚老錢幣活動，讓民眾自行挑選，有人想整籃買走，他卻捨不得賣，笑說「整個賣掉就沒有了，要送給其他人分享就沒有了。」
湖美夜市每周二、周六營業，身兼夜市管委會主委的吳承勳，經營「嘉友肉類食品」香腸攤，攤位上除了烤得油亮的香腸、米腸，還擺著一大籃各式舊硬幣，旁邊以手寫紙板標示「買二支香腸送一枚錢幣」，吸引顧客注意。
吳承勳說，兒時因阿公留下的舊錢幣，開啟收藏興趣，求學時期即使手頭不寬裕，仍省下零用錢四處尋找，後來連郵票、紙鈔、古幣都成為收藏目標，甚至曾半夜排隊搶購新發行的郵票。60多年來累積的收藏品數量可觀，對他而言稀鬆平常的老錢幣，卻是許多年輕人從未見過的年代記憶。
攤位前藍色塑膠籃內堆滿舊幣，壹角、貳角、伍角及壹圓等不同面額都有，部分硬幣表面已明顯斑駁，仍可辨識早期圖案及文字。吳承勳對各年代錢幣如數家珍，他說，部分早期鎳幣因發行年代、數量及保存狀況不同，收藏價值差異很大，品相完整的稀有版本可能價值數千元，有些鑄造瑕疵的變體幣，反而因數量稀少受到收藏家青睞。
不少民眾買完香腸，會在籃子裡尋找與自己出生年次相同的硬幣，希望留作紀念，但硬幣並非每年都有發行，能否找到還得碰運氣。吳承勳說，收藏不只是看價值，更重要的是分享樂趣，因此即使有人想整籃收購，他仍寧可一枚枚送給顧客。
湖美夜市這次配合經濟部商業發展署「歡慶十月．精彩好市券」活動，10月10日至31日每周六開放民眾自備環保用品，以100元換取200元好市券。吳承勳也自10月10日起加碼，購買高粱香腸或花生蔥米腸共2條，即贈送一枚早期錢幣，送完為止，讓夜市消費增添尋寶樂趣。
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