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埔基醫院獲贈劑量驗證系統 癌症治療更安全精準

中央社／ 南投縣21日電

埔里基督教醫院今天獲贈「放射治療劑量品質驗證系統」，協助醫學物理人員量測劑量、分析及品質驗證，確認治療劑量輸出準確性與穩定性，為在地癌症病人提供更安全精準治療。

提升癌症治療品質與病人安全，彰化基督教醫院透過「健康台灣深耕計畫」，捐贈埔里基督教醫院「放射治療劑量品質驗證系統」，今天在埔里基督教醫院舉行系統移交暨啟用儀式，透過醫學中心與區域醫院技術合作及醫療資源共享，強化埔基放射治療品質驗證量能。

埔基院長蘇世強說，埔基2010年成立放射腫瘤中心，持續深耕在地癌症醫療服務，致力減少病人跨區就醫奔波，這次系統移交，強化放射治療品質把關，更提升在地癌症醫療安全，埔基將持續精進癌症治療品質，讓大埔里地區病人在熟悉家鄉安心接受專業治療。

埔基放射腫瘤科主任林敬薇表示，放射治療須精準控制輻射劑量，兼顧腫瘤治療效果與正常組織保護，這次導入的系統可協助醫學物理專業人員進行劑量量測、分析及品質驗證，確認治療設備劑量輸出的準確性與穩定性，及早發現可能的劑量偏差，保障治療安全。

埔基表示，身為大埔里地區區域醫療聯防中心，持續整合醫療資源，向下串聯基層診所、向上銜接醫學中心，推動跨層級醫療合作與資源共享，未來持續完善轉診（檢）及照護銜接機制，健全區域醫療網絡，讓大埔里居民獲更便利、優質、連續性醫療服務。

醫院 癌症治療

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