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強颱薔琵會放颱風假？2縣市暴風侵襲機率逾9成
薔琵颱風持續朝西北移動，中央氣象署今天指出，最快今晚發布海警、明天發布陸警。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，宜蘭縣達93％、基隆市達92％。
根據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今天下午2時，宜蘭縣為93％、基隆市達92％、花蓮縣89％、台北市87％、新北市85％、桃園市78％。
中央氣象署資深預報員朱美霖上午指出，預估今天晚間到明天清晨左右，隨著薔琵颱風逐漸接近，有機會發布海上颱風警報。明天下午至傍晚，有機會發布陸上颱風警報。今明兩天逐漸接近台灣的過程，由於太平洋高壓勢力會稍微減弱一些，有逐漸北轉趨勢，因此北轉和接近台灣的程度上面，還是會有不確定性。
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