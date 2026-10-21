小心乳癌4大異常警訊！國健署擴大癌篩 40歲至74歲每2年1次免費X光攝影

每年10月22日是「國際乳癌日」，乳癌連年高居台灣女性癌症發生人數首位，自2025年起，衛福部國健署擴大公費乳癌篩檢服務，將補助對象調整為40歲至74歲婦女，提供每2年1次免費乳房X光攝影檢查，希望早期發現無症狀的零期或早期乳癌，降低死亡風險。

根據國健署最新癌症登記資料，乳癌各期別的5年存活率分別為，第0期超過99.9%、第1期約99.3%、第2期約94.7%、第3期約80.6%、第4期約41.2%。乳癌治療的整體五年存活率已達88.9%，但晚期患者仍面臨治療困境，多數創新藥物在政策與財務體制下，面臨「看得到卻吃不到」。

台灣乳房醫學會公布國內首座「乳癌治療儀表板」，分析超過8.5萬筆癌症登記資料發現，轉移性乳癌符合國際治療指引的健保給付涵蓋率僅57.7%，另有6項具最高等級臨床實證的首選治療尚未納保。醫界呼籲政府加速新藥給付，避免病患即使找到適合的治療方式，卻因經濟負擔而無法使用。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，乳癌雖然整體治療成效持續進步，不同期別及癌症亞型的存活率卻存在明顯差距。以第四期三陰性乳癌為例，五年存活率僅14.83%，與預後較佳的乳癌亞型相差近25個百分點。若要進一步降低乳癌死亡率，改善晚期患者的治療選擇是重要關鍵。

為掌握治療落差，乳房醫學會整合癌症登記、健保給付及國際治療指引，建立乳癌治療儀表板。盤點發現，轉移性乳癌仍有6項獲美國國家癌症資訊網（NCCN）列為最高等級實證且優先推薦的治療情境，尚未獲得健保給付，凸顯新藥可近性仍有改善空間。

另外，隨著次世代基因定序（NGS）逐步納入健保，乳癌治療已邁向依照基因變異選擇藥物的精準醫療時代。台灣乳房醫學會秘書長黃其晟表示，乳癌篩檢不能只有前段檢測出來，還必須銜接治療用藥。他以已取得台灣藥證、但尚未納入健保給付的新一代PI3K抑制劑Inavolisib為例，即使透過基因檢測找到適合的標靶治療，若藥物尚未納保，仍影響患者接受治療機會。

截至今年8月，健保署統計，健保已給付19項獲NCCN列為最高等級實證首選的乳癌藥物，其中12項用於轉移性乳癌。未來將持續與專科醫學會合作，結合乳癌醫療給付改善方案及治療儀表板數據，評估醫療資源投入與實際照護成效。

國健署提醒，自2025起擴大乳房X光攝影檢查補助對象，提供40歲至74歲婦女每2年1次免費乳癌篩檢。依據統計，114年度乳癌篩檢人數達126萬人，較113年成長36.3%，其中新增40至44歲及70至74歲目標族群共約32.6萬人接受服務，占整體乳癌篩檢人數25.9%。

國健署鼓勵符合篩檢資格但還未做乳攝檢查民眾，把握早期發現、早期治療的機會。若發現乳房硬塊、外觀改變、皮膚異常、乳頭分泌物等異狀，應盡速至一般外科或乳房專科門診檢查。