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松機遷建恐衝擊東部離島醫療…石崇良赴台東曝心得 允諾將做「這事」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移建AI園區，引發東部醫師發聲恐造成醫療後送出現危機。衛福部長石崇良（右）今前往蘭嶼出席活動，遇到要前往台東支援的醫護人員，他認為飛機仍是前往台東不可或缺交通工具之一。記者翁唯真／攝影
台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移建AI園區，引發東部醫師發聲恐造成醫療後送出現危機。衛福部長石崇良（右）今前往蘭嶼出席活動，遇到要前往台東支援的醫護人員，他認為飛機仍是前往台東不可或缺交通工具之一。記者翁唯真／攝影

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建，原址改建AI園區構想，被認為恐衝擊東部、離島的緊急醫療後送。衛福部長石崇良今天赴台東出席「蘭嶼全人照護計畫」啟動活動時，遇到搭機前往台東支援的醫護人員，對方告訴他，航空運輸對東部醫療的重要性。石崇良指出，未來若調整交通動線，衛福部將積極參與評估，確保醫療運輸需求不受影響。

選情逐漸升溫，台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建政見，引發醫界反彈，憂心不僅會衝擊台東民眾往返台北就醫的權益，也將拉長醫護人員赴東部支援的交通時間，進而降低醫護支援的意願。

衛福部長石崇良今天下午出席「醫療永續共創聯盟誓師大會暨媒體發表會」時表示，離島病患空中後送須考量兩大面向。首先是患者病況是否適合後送，由於飛行過程涉及氣壓變化，飛行時間長短及患者身體能否承受，均須納入評估；若病情輕微，貿然後送也可能造成醫療資源浪費。

石崇良指出，其次是飛航安全，包括夜間能見度、天候條件及後送地點等，除了患者安全，也須兼顧隨行醫護人員的風險。目前空中轉診評估中心已運作多年，是否啟動後送，均由專業團隊綜合判斷，不能單憑後送人次或運送時間長短衡量。

至於松山機場遷建是否影響後送流程，石崇良表示，關鍵在於替代機場能否供直升機或定翼機起降。以金門為例，因距離較遠，空中後送主要採用定翼機，相較直升機更為穩定、安全，但兩者對機場起降條件的要求不同，因此遷建地點及相關配套都須審慎評估。

石崇良今天上午於台東出席「蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫」啟動記者會。他表示，搭乘民航機途中，也遇到準備前往台東支援的醫護人員，凸顯航空運輸仍是台東對外交通不可或缺的一環。未來若有機場遷建或交通動線調整，衛福部將積極參與評估，確保民眾就醫及醫護支援需求獲得兼顧。

松機 離島 石崇良

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