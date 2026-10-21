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否決Grab併購foodpanda 公平會提四大理由

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
公平會今天提出四大理由，宣布否決Grab收購foodpanda。聯合報系資料照
公平會今天提出四大理由，宣布否決Grab收購foodpanda。聯合報系資料照

針對外界高度關注的Grab併購富胖達公司(foodpanda)，公平會指出，今天第1825次委員會議充分審議後進行表決，多數委員認為應予禁止，1位委員認為應附加負擔不禁止，另1位委員迴避未參與審議。

公平會指出，我國外送平台目前由foodpanda及Uber Eats兩大平台主導，呈現「雙占」的市場結構，雖然Grab與富胖達公司彼此並未在台灣市場直接競爭，但結合完成後，Grab將取代富胖達公司進入台灣市場，成為UberEats主要的競爭對手。

然而，UberEats的母公司Uber持有Grab約13.1%的股份，Uber執行長過去還曾長期擔任Grab董事，雙方在其他市場有密切的互動及商業合作，公平會認為Grab與Uber之間的股權連結、董事兼充及商業合作歷史，將降低Grab未來與UberEats在台灣市場競爭的誘因與能力，產生限制競爭效果。

公平會認為本結合具有顯著競爭疑慮，理由如下：

1. 降低UberEats積極競爭的誘因：由於Uber持有Grab股份，Grab盈餘增加時，Uber也能從持股中獲得利益，反之亦然。在此情況下，UberEats如果透過降價、提供更多優惠等方式與Grab搶生意，雖然可能增加自己的營收，卻也可能減少Grab的獲利，間接影響Uber的投資利益。尤其結合後Grab與UberEats為我國餐飲外送平臺市場中彼此最緊密之替代選項，Uber與Grab股權連結，進一步降低UberEats積極競爭的誘因。

2. 降低Grab積極競爭的誘因：在Grab方面，雖然Grab採行雙重股權架構，Uber表決權僅占3.9%，無法直接決定Grab之競爭決策，然而，Uber對Grab的持股關係會改變彼此的互動策略，並調和彼此利益，更容易發展出利害與共的關係，降低Grab積極競爭的誘因。

3. 過往之行為紀錄及互動方式增加協調風險：2018年Grab受讓Uber在東南亞市場業務時，雙方即曾有在知悉或至少應當知悉該交易違反競爭法的情況下，仍共同選擇以難以回復原狀之方式實施交易。Grab與Uber多年來在其他市場的既有互動關係，對彼此的經營方式及市場策略相當熟悉，更容易預測對方下一步會採取什麼行動，增加雙方減少積極競爭、相互配合的協調風險。

4. 缺乏抗衡力量破壞協調行為的維持：我國餐飲外送平台市場存有高度的參進障礙，經營外送平台需要投入大量資金，還得同時吸引足夠的餐廳、外送員及消費者，新業者很難在短時間內進入市場與既有業者競爭，餐廳及消費者也缺乏足夠的力量制衡大型外送平台，不足以消除前述協調行為的風險。

公平會強調，我國外送平台已屬高度集中市場、具有網路效應、市場進入障礙高，潛在競爭者難以及時參進市場，在前述競爭條件下，必須進一步降低Uber對Grab的持股比例甚或出清股份，才可降低或消除結合後Grab與UberEats協調行為的風險。公平會雖已多次與申報人就可能的結合矯正措施進行討論，申報人也提出包括稀釋持股、限制Uber之人員兼任Grab董事、限制競爭敏感資訊交流等承諾措施，不過，公平會評估認為，這些措施無法確保實際上能夠有效執行，也仍不足以有效化解限制競爭疑慮。

公平會決議認為Grab與富胖達公司結合之限制競爭不利益大於整體經濟利益，且申報人所提承諾措施不足以消除限制競爭疑慮，無法以附加條件或負擔確保整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依公平交易法第13條第1項規定禁止其結合。

foodpanda Grab 公平會

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