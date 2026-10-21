台灣咖啡節10月31日連兩周末登場 3國咖啡170品牌齊聚

雲林縣政府主辦的2026台灣咖啡節將自10月31日起連續兩個周末在古坑綠色隧道舉行，今年活動集結170個品牌，並邀請印尼、日本、越南咖啡業者參與交流，規畫咖啡論壇、雲林冠軍咖及爵醒音樂咖、風格野營咖、重機騎聚咖、親子萌寵咖4大主題日，讓民眾體驗古坑咖啡魅力。

縣府今天在劍湖山世界舉辦台灣咖啡節宣傳記者會，縣長張麗善、農業處代理處長蔡耿宇主持，副縣長謝淑亞、古坑鄉長林慧如、縣議員張庭綺、賴明源、黃美瑤及劍湖山世界總經理曾慶欑等人出席。劍湖山世界KU COFFEE美學館同步開幕，結合咖啡文化、空間美學與休憩體驗，為古坑增添新的咖啡觀光據點。

張麗善表示，台灣咖啡節走過24屆，見證古坑咖啡產業從地方扎根、逐步走向全國與國際的發展歷程。今年以「咖了 for world」為主題，象徵從雲林出發，透過咖啡串聯世界，希望藉由170個品牌參與，展現雲林咖啡的產地實力與品牌價值，吸引更多咖啡職人、業者及愛好者交流，為台灣咖啡開創更多合作機會。

蔡耿宇表示，今年活動有「咖啡論壇」及「雲林冠軍咖」兩大亮點。咖啡論壇邀集國內外產業人士交流產區發展、品質提升及市場合作等議題，並邀請印尼、日本、越南業者參與，促進技術交流與市場合作，「雲林冠軍咖」則邀請在地優質咖啡與職人，讓民眾認識一杯咖啡從種植、後製到風味呈現的過程，了解咖啡產業背後的專業與用心。

今年咖啡節有10月31日、11月1日及11月7日、8日共4天活動，分別結合音樂、戶外露營、重機文化及親子萌寵，打造不同風格的咖啡體驗。活動也將串聯雲林、台中、南投、彰化及嘉義5縣市咖啡店家，推出「中台灣咖啡地圖」，促進跨縣市觀光與店家交流。

古坑鄉公所則以「古坑本色」為主題，規畫華山文學步道、Hi咖之夜、古坑飲推廣及尋豆職人微旅行等系列活動，並結合在地咖啡產銷班打造「古坑特色莊園專區」。林慧如表示，希望透過多元活動展現古坑山林風土及咖啡產業特色，持續擦亮「台灣咖啡原鄉」招牌。

雲林縣政府主辦的2026台灣咖啡節將自10月31日起連續兩個周末在古坑綠色隧道舉行，今舉辦宣傳記者會。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府主辦的2026台灣咖啡節將自10月31日起連續兩個周末在古坑綠色隧道舉行，今舉辦宣傳記者會。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府主辦的2026台灣咖啡節將自10月31日起連續兩個周末在古坑綠色隧道舉行，今舉辦宣傳記者會，劍湖山世界KU COFFEE美學館同步開幕。記者陳雅玲／攝影